Ветеран розповів, як Порошенко фіктивно оформив майже півсотні політиків та прислугу в особистий батальйон в центрі Києва



















Петро Порошенко фіктивно оформив на службу у близький для себе батальйон десятки соратників, політиків, екснардепів та навіть, власну прислугу, щоб вони не потрапили на реальну службу. Про це в інтерв’ю з Наташею Влащенко розповів журналіст і ветеран Володимир Бойко, який служив в тому самому батальйоні.

"Петро Олексійович домовився, що цей батальйон (206-й батальйон ТРО – прим. ред) буде його приватною власністю. І він туди оформить на фіктивну службу своїх людей, щоб вони не потрапили на реальну службу", — заявив журналіст.

За словами Бойка, у перші дні після початку повномасштабної війни до батальйону оформили близько 40 людей, серед яких були генерали та відомі політичні діячі.

"У перші день-два чоловік 40 було оформлено. Одних тільки генералів – вісім. Генерал-полковник Бурба – у наш піхотний батальйон. Генерал-майор Турчинов, старший лейтенант Луценко", — розповів він. Бойко зазначив, що деяким представникам оточення Порошенка, зокрема ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну правоохоронні органи вже повідомили про підозру.

Як повідомлялось раніше, штаб 206-го батальйону ТРО спочатку розмістили в столичному офісі партії "Європейська солідарність", очільником якої є Петро Порошенко. В обмін на це Порошенко хотів оформити на службу своїх помічників, охоронців, водіїв, а також отримати довідку про звільнення від орендної плати за приміщення.