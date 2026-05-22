Ветеран розповів, як Порошенко фіктивно оформив майже півсотні політиків та прислугу в особистий батальйон в центрі Києва

Недилько Ксения
Петро Порошенко фіктивно оформив на службу у близький для себе батальйон десятки соратників, політиків, екснардепів та навіть, власну прислугу, щоб вони не потрапили на реальну службу. Про це в інтерв’ю з Наташею Влащенко розповів журналіст і ветеран Володимир Бойко, який служив в тому самому батальйоні.
За словами Бойка, у перші дні після початку повномасштабної війни до батальйону оформили близько 40 людей, серед яких були генерали та відомі політичні діячі.
Як повідомлялось раніше, штаб 206-го батальйону ТРО спочатку розмістили в столичному офісі партії "Європейська солідарність", очільником якої є Петро Порошенко. В обмін на це Порошенко хотів оформити на службу своїх помічників, охоронців, водіїв, а також отримати довідку про звільнення від орендної плати за приміщення.