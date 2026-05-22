Ветеран рассказал, как Порошенко фиктивно оформил около полусотни политиков и прислугу в личный батальон в центре Киева

Недилько Ксения
Петр Порошенко фиктивно оформил на службу в близкий для себя батальон десятки соратников, политиков, экснардепов и даже собственную прислугу, чтобы они не попали на реальную службу. Об этом в интервью с Наташей Влащенко рассказал журналист и ветеран Владимир Бойко, служивший в том же батальоне.
По словам Бойко, в первые дни после начала полномасштабной войны в батальон оформили около 40 человек, среди которых были генералы и известные политические деятели.
Как сообщалось ранее, штаб 206-го батальона ТРО сначала разместили в столичном офисе партии "Европейская солидарность", главой которой является Петр Порошенко. В обмен на это Порошенко хотел оформить на службу своих помощников, телохранителей, водителей, а также получить справку об освобождении от арендной платы за помещение.