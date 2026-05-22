Ветеран рассказал, как Порошенко фиктивно оформил около полусотни политиков и прислугу в личный батальон в центре Киева



















Петр Порошенко фиктивно оформил на службу в близкий для себя батальон десятки соратников, политиков, экснардепов и даже собственную прислугу, чтобы они не попали на реальную службу. Об этом в интервью с Наташей Влащенко рассказал журналист и ветеран Владимир Бойко, служивший в том же батальоне.

"Петр Алексеевич договорился, что этот батальон (206-й батальон ТРО – прим. ред) будет его частной собственностью. И он туда оформит на фиктивную службу своих людей, чтобы они не попали в реальную службу", — заявил журналист.

По словам Бойко, в первые дни после начала полномасштабной войны в батальон оформили около 40 человек, среди которых были генералы и известные политические деятели.

"В первые день-два человек 40 было оформлено. Одних только генералов – восемь. Генерал-полковник Бурба – наш пехотный батальон. Генерал-майор Турчинов, старший лейтенант Луценко", – рассказал он.

Бойко отметил, что некоторым представителям окружения Порошенко, в частности, эксминистру инфраструктуры Владимиру Емельяну правоохранительные органы уже сообщили о подозрении.

Как сообщалось ранее, штаб 206-го батальона ТРО сначала разместили в столичном офисе партии "Европейская солидарность", главой которой является Петр Порошенко. В обмен на это Порошенко хотел оформить на службу своих помощников, телохранителей, водителей, а также получить справку об освобождении от арендной платы за помещение.