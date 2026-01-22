Верховний Суд масово скасовує рішення Чернігівської апеляції: чому Вища рада правосуддя не реагує

Рубрики
Станислав Молчанов
У 2023–2025 роках Верховний Суд скасував 51 рішення Чернігівського апеляційного суду. У 48 випадках у складі колегій були одні й ті ж судді — Олександр Заболотний, Сергій Оседач та Олександр Антипець. Попри це, жоден із них не був притягнутий до дисциплінарної відповідальності.
Про це йдеться у розслідуванні журналістки Анастасії Василенко для СтопКору.
Відповідальність за дотримання суддями етичних норм і професійної компетентності покладена на Вищу раду правосуддя. Вона має право ініціювати перевірки та відкривати дисциплінарні справи, однак без конкретної скарги фактично не діє.
Член Громадської ради при Міністерстві юстиції Денис Шинкаренко підтверджує:
Офіційна відповідь ВРП свідчить: станом на 2025 рік жодної дисциплінарної справи проти Заболотного, Оседача чи Антипця не відкривали, попри десятки скасованих рішень.
У розслідуванні зазначається, що судова система не веде обліку кількості скасованих рішень конкретних суддів і не аналізує повторюваність помилок.
Суддя Конституційного суду у відставці Віктор Шишкін наголошує:
За його словами, без прозорого механізму оцінки система не здатна самостійно очищуватися.
Навіть у випадках, коли є очевидні порушення, найчастіший сценарій — суддя йде у відставку. Як у прикладі з суддею з Одеси, який неодноразово з'являвся в скандалах, або суддею з Умані, що фігурувала в справі про шахрайство. Усі вони просто залишили посади без реальних наслідків.
У 2023 році Верховний Суд скасував 23 рішення Чернігівської апеляції, у 2024 — 24, у 2025 — ще 16. Лише три з них були ухвалені без участі згаданих суддів. За даними Касаційного суду, у 2025 році було скасовано майже 65% рішень цієї апеляції — без будь-якої реакції ВРП.