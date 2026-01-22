logo_ukra

Верховний Суд масово скасовує рішення Чернігівської апеляції: чому Вища рада правосуддя не реагує
Верховний Суд масово скасовує рішення Чернігівської апеляції: чому Вища рада правосуддя не реагує

Понад 90% скасованих вироків апеляційного суду за участі трьох суддів. Проте Вища рада правосуддя за три роки не відкрила жодної дисциплінарної справи

22 січня 2026, 22:25
 У 2023–2025 роках Верховний Суд скасував 51 рішення Чернігівського апеляційного суду. У 48 випадках у складі колегій були одні й ті ж судді — Олександр Заболотний, Сергій Оседач та Олександр Антипець. Попри це, жоден із них не був притягнутий до дисциплінарної відповідальності.

Верховний Суд масово скасовує рішення Чернігівської апеляції: чому Вища рада правосуддя не реагує

Розслідування ЗМІ про Верховний Суд (скрін з відео)

 Про це йдеться у розслідуванні журналістки Анастасії Василенко для СтопКору.

ВРП чекає скарг, а не шукає правду самостійно

Відповідальність за дотримання суддями етичних норм і професійної компетентності покладена на Вищу раду правосуддя. Вона має право ініціювати перевірки та відкривати дисциплінарні справи, однак без конкретної скарги фактично не діє.

Верховний Суд масово скасовує рішення Чернігівської апеляції: чому Вища рада правосуддя не реагує - фото 2

Член Громадської ради при Міністерстві юстиції Денис Шинкаренко підтверджує:

"У кращому випадку ВРП реагує лише на розголос у медіа або звернення правоохоронців".

Офіційна відповідь ВРП свідчить: станом на 2025 рік жодної дисциплінарної справи проти Заболотного, Оседача чи Антипця не відкривали, попри десятки скасованих рішень.

Відсутність системного аналізу — ключова проблема

У розслідуванні зазначається, що судова система не веде обліку кількості скасованих рішень конкретних суддів і не аналізує повторюваність помилок.

Верховний Суд масово скасовує рішення Чернігівської апеляції: чому Вища рада правосуддя не реагує - фото 2

Суддя Конституційного суду у відставці Віктор Шишкін наголошує:

"Органи дисциплінарної відповідальності не працюють так, як мають".

За його словами, без прозорого механізму оцінки система не здатна самостійно очищуватися.

Звільнення замість відповідальності

  Навіть у випадках, коли є очевидні порушення, найчастіший сценарій — суддя йде у відставку. Як у прикладі з суддею з Одеси, який неодноразово з'являвся в скандалах, або суддею з Умані, що фігурувала в справі про шахрайство. Усі вони просто залишили посади без реальних наслідків.

Верховний Суд масово скасовує рішення Чернігівської апеляції: чому Вища рада правосуддя не реагує - фото 2

Чернігівський прецедент: десятки скасувань і тиша

У 2023 році Верховний Суд скасував 23 рішення Чернігівської апеляції, у 2024 — 24, у 2025 — ще 16. Лише три з них були ухвалені без участі згаданих суддів. За даними Касаційного суду, у 2025 році було скасовано майже 65% рішень цієї апеляції — без будь-якої реакції ВРП.

 Верховний Суд масово скасовує рішення Чернігівської апеляції: чому Вища рада правосуддя не реагує - фото 2
 Саме Заболотний, Оседач та Антипець ухвалили резонансний вирок бізнесмену Олегу Авер’янову, присудивши 7 років ув’язнення за продаж власного автомобіля. Згодом Верховний Суд скасував це рішення. Авер’янов заявив про намір домагатися кримінальної відповідальності суддів.

 



Джерело: https://www.stopcor.org/ukr/section-suspilstvo/news-zabolotnij-osedach-antipets-yak-48-skasovanih-virokiv-projshli-povz-uvagu-vischoi-radi-pravosuddya-rozsliduvannya-22-01-2026.html
