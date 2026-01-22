Верховний Суд масово скасовує рішення Чернігівської апеляції: чому Вища рада правосуддя не реагує



















У 2023–2025 роках Верховний Суд скасував 51 рішення Чернігівського апеляційного суду. У 48 випадках у складі колегій були одні й ті ж судді — Олександр Заболотний, Сергій Оседач та Олександр Антипець. Попри це, жоден із них не був притягнутий до дисциплінарної відповідальності.

Розслідування ЗМІ про Верховний Суд (скрін з відео)

Про це йдеться у розслідуванні журналістки Анастасії Василенко для СтопКору.

ВРП чекає скарг, а не шукає правду самостійно

Відповідальність за дотримання суддями етичних норм і професійної компетентності покладена на Вищу раду правосуддя. Вона має право ініціювати перевірки та відкривати дисциплінарні справи, однак без конкретної скарги фактично не діє.

Член Громадської ради при Міністерстві юстиції Денис Шинкаренко підтверджує:

"У кращому випадку ВРП реагує лише на розголос у медіа або звернення правоохоронців".

Офіційна відповідь ВРП свідчить: станом на 2025 рік жодної дисциплінарної справи проти Заболотного, Оседача чи Антипця не відкривали, попри десятки скасованих рішень.

Відсутність системного аналізу — ключова проблема

У розслідуванні зазначається, що судова система не веде обліку кількості скасованих рішень конкретних суддів і не аналізує повторюваність помилок.

Суддя Конституційного суду у відставці Віктор Шишкін наголошує:

"Органи дисциплінарної відповідальності не працюють так, як мають".

За його словами, без прозорого механізму оцінки система не здатна самостійно очищуватися.

Звільнення замість відповідальності

Навіть у випадках, коли є очевидні порушення, найчастіший сценарій — суддя йде у відставку. Як у прикладі з суддею з Одеси, який неодноразово з'являвся в скандалах, або суддею з Умані, що фігурувала в справі про шахрайство. Усі вони просто залишили посади без реальних наслідків.

Чернігівський прецедент: десятки скасувань і тиша

У 2023 році Верховний Суд скасував 23 рішення Чернігівської апеляції, у 2024 — 24, у 2025 — ще 16. Лише три з них були ухвалені без участі згаданих суддів. За даними Касаційного суду, у 2025 році було скасовано майже 65% рішень цієї апеляції — без будь-якої реакції ВРП.

Саме Заболотний, Оседач та Антипець ухвалили резонансний вирок бізнесмену Олегу Авер’янову, присудивши 7 років ув’язнення за продаж власного автомобіля. Згодом Верховний Суд скасував це рішення. Авер’янов заявив про намір домагатися кримінальної відповідальності суддів.



