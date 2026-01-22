logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

50.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Верховный Суд массово отменяет решение Черниговской апелляции: почему Высший совет правосудия не реагирует
commentss НОВОСТИ Все новости

Верховный Суд массово отменяет решение Черниговской апелляции: почему Высший совет правосудия не реагирует

Более 90% отмененных приговоров апелляционного суда с участием трех судей. Однако Высший совет правосудия за три года не открыл ни одного дисциплинарного дела

22 января 2026, 22:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Станислав Молчанов








В 2023-2025 годах Верховный Суд отменил 51 решение Черниговского апелляционного суда . В 48 случаях в составе коллегий были одни и те же судьи — Александр Заболотный, Сергей Оседач и Александр Антипец . Несмотря на это, ни один из них не был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Верховный Суд массово отменяет решение Черниговской апелляции: почему Высший совет правосудия не реагирует

Расследование СМИ о Верховном Суде (скрин по видео)

Об этом говорится в расследовании журналистки Анастасии Василенко для СтопКора .

ВРП ждет жалоб, а не ищет правду самостоятельно

Ответственность за соблюдение судьями этических норм и профессиональной компетентности возложена на Высший совет правосудия. Она имеет право инициировать проверки и открывать дисциплинарные дела, но без конкретной жалобы фактически не действует.

Верховный Суд массово отменяет решение Черниговской апелляции: почему Высший совет правосудия не реагирует - фото 2

Член Общественного совета при Министерстве юстиции Денис Шинкаренко подтверждает:

"В лучшем случае ВРП реагирует только на огласку в медиа или обращение правоохранителей".

Официальный ответ СРП свидетельствует: по состоянию на 2025 год никакого дисциплинарного дела против Заболотного, Оседача или Антипца не открывали, несмотря на десятки отмененных решений.

Отсутствие системного анализа – ключевая проблема

В расследовании отмечается, что судебная система не ведет учет количества отмененных решений конкретных судей и не анализирует повторяемость ошибок.

Верховный Суд массово отменяет решение Черниговской апелляции: почему Высший совет правосудия не реагирует - фото 2

Судья Конституционного суда в отставке Виктор Шишкин отмечает:

"Органы дисциплинарной ответственности не работают так, как имеют".

По его словам, без прозрачного механизма оценки система не способна самостоятельно очищаться.

Увольнение вместо ответственности

Даже в случаях, когда есть очевидные нарушения, самый частый сценарий — судья уходит в отставку. Как в примере с неоднократно появлявшимся в скандалах судьей из Одессы или судьей из Умани, фигурировавшей в деле о мошенничестве . Все они просто оставили должности без реальных последствий.

Верховный Суд массово отменяет решение Черниговской апелляции: почему Высший совет правосудия не реагирует - фото 2

Черниговский прецедент: десятки отмен и тишина

В 2023 году Верховный Суд отменил 23 решения Черниговской апелляции, в 2024 – 24, в 2025 – еще 16. Только три из них были приняты без участия упомянутых судей. По данным Кассационного суда, в 2025 году было отменено почти 65% решений этой апелляции без какой-либо реакции ВРП.

 Верховный Суд массово отменяет решение Черниговской апелляции: почему Высший совет правосудия не реагирует - фото 2
  Именно Заболотный, Оседач и Антипец вынесли резонансный приговор бизнесмену Олегу Аверьянову, присудив 7 лет заключения за продажу собственного автомобиля. Впоследствии Верховный Суд отменил это решение. Аверьянов заявил о намерении добиваться уголовной ответственности судей.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.stopcor.org/ukr/section-suspilstvo/news-zabolotnij-osedach-antipets-yak-48-skasovanih-virokiv-projshli-povz-uvagu-vischoi-radi-pravosuddya-rozsliduvannya-22-01-2026.html
Теги:

Новости

Все новости