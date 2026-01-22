Верховный Суд массово отменяет решение Черниговской апелляции: почему Высший совет правосудия не реагирует



















В 2023-2025 годах Верховный Суд отменил 51 решение Черниговского апелляционного суда . В 48 случаях в составе коллегий были одни и те же судьи — Александр Заболотный, Сергей Оседач и Александр Антипец . Несмотря на это, ни один из них не был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Расследование СМИ о Верховном Суде (скрин по видео)

Об этом говорится в расследовании журналистки Анастасии Василенко для СтопКора .

ВРП ждет жалоб, а не ищет правду самостоятельно

Ответственность за соблюдение судьями этических норм и профессиональной компетентности возложена на Высший совет правосудия. Она имеет право инициировать проверки и открывать дисциплинарные дела, но без конкретной жалобы фактически не действует.

Член Общественного совета при Министерстве юстиции Денис Шинкаренко подтверждает:

"В лучшем случае ВРП реагирует только на огласку в медиа или обращение правоохранителей".

Официальный ответ СРП свидетельствует: по состоянию на 2025 год никакого дисциплинарного дела против Заболотного, Оседача или Антипца не открывали, несмотря на десятки отмененных решений.

Отсутствие системного анализа – ключевая проблема

В расследовании отмечается, что судебная система не ведет учет количества отмененных решений конкретных судей и не анализирует повторяемость ошибок.

Судья Конституционного суда в отставке Виктор Шишкин отмечает:

"Органы дисциплинарной ответственности не работают так, как имеют".

По его словам, без прозрачного механизма оценки система не способна самостоятельно очищаться.

Увольнение вместо ответственности

Даже в случаях, когда есть очевидные нарушения, самый частый сценарий — судья уходит в отставку. Как в примере с неоднократно появлявшимся в скандалах судьей из Одессы или судьей из Умани, фигурировавшей в деле о мошенничестве . Все они просто оставили должности без реальных последствий.

Черниговский прецедент: десятки отмен и тишина

В 2023 году Верховный Суд отменил 23 решения Черниговской апелляции, в 2024 – 24, в 2025 – еще 16. Только три из них были приняты без участия упомянутых судей. По данным Кассационного суда, в 2025 году было отменено почти 65% решений этой апелляции без какой-либо реакции ВРП.

Именно Заболотный, Оседач и Антипец вынесли резонансный приговор бизнесмену Олегу Аверьянову, присудив 7 лет заключения за продажу собственного автомобиля. Впоследствии Верховный Суд отменил это решение. Аверьянов заявил о намерении добиваться уголовной ответственности судей.



