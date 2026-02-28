«Ватником був, ватником і залишився»: Безугла різко розкритикувала Усика та Ломаченка через підтримку Бубки

Народна депутатка Мар’яна Безугла виступила з різкими звинуваченнями на адресу відомих українських боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка. Приводом для обурення став їхній захист Сергія Бубки, якого раніше закликали позбавити державних нагород через підозри у колабораційній діяльності.

Мар'яна Безугла. Фото з відкритих джерел

Особливу увагу депутатка приділила Олександру Усику, поставивши під сумнів його світоглядну позицію попри спортивні досягнення.

"При всій повазі до Усика як спортсмена, він ватником був, ватником і залишився. Досі прихожанин московської церкви", — заявила Безугла.

Також вона прокоментувала високі рейтинги довіри до боксера, які фіксують соціологічні дослідження. На думку нардепки, популярність таких постатей, як Усик та колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, свідчить про політичну вразливість українського суспільства.

"Високі рейтинги довіри до нього в деяких соціологічних дослідженнях, як і до Залужного, лише показують, що український народ може вистояти, вижити, перемогти, а потім знову заштовхнути себе в прірву... Фактично, добити себе", — вважає вона.

Безугла додала, що наразі політичний тандем "Залужний + Усик — найрейтинговіший кандидат з відривом", називаючи це "контекстним монстром".

Не менш жорсткою була реакція депутатки і на дії Василя Ломаченка, який також підтримав Бубку. Щодо нього Безугла висловилася максимально лаконічно: "Ще один ватний чорт підтримав колаборанта Бубку".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що український спортсмен Владислав Гераскевич уперше виступив із трибуни парламенту та дорікнув народним депутатам. Український скелетоніст приніс до сесійної зали "шолом пам’яті" та публічно розкритикував політиків, які ігнорують засідання.

Окремо Гераскевич згадав Сергія Бубку, закликавши позбавити його звання Героя України та запровадити санкції. "Мені соромно, що він носить звання Героя України. Він не має права його носити. Він торгує з окупантами", — заявив спортсмен.