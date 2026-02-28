«Ватником был, ватником и остался»: Безуглая резко раскритиковала Усика и Ломаченко из-за поддержки Бубки

Рубрики
Народный депутат Марьяна Безуглая выступила с резкими обвинениями в адрес известных украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко. Поводом для возмущения стала их защита Сергея Бубки, которого ранее призывали лишить государственных наград из-за подозрений в коллаборационной деятельности.
Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников
Особое внимание депутат уделила Александру Усику, поставив под сомнение его мировоззренческую позицию, несмотря на спортивные достижения.
Также она прокомментировала высокие рейтинги доверия к боксеру, фиксирующими социологические исследования. По мнению нардепки, популярность таких фигур, как Усик и бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, свидетельствует о политической уязвимости украинского общества.
Безуглая добавила, что сейчас политический тандем "Залужный+Усик — самый рейтинговый кандидат на расстоянии", называя это "контекстным монстром".
Не менее жесткой была реакция депутата и на действия Василия Ломаченко, также поддержавшего Бубку. По нему Безуглая высказалась максимально лаконично: "Еще один ватный черт поддержал коллаборанта Бубку".
Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинский спортсмен Владислав Гераскевич впервые выступил с трибуны парламента и упрекнул народных депутатов. Украинский скелетонист принес в сессионный зал "шлем памяти" и публично раскритиковал политиков, игнорирующих заседание.
Отдельно Гераскевич вспомнил Сергея Бубку, призвав лишить его звания Героя Украины и ввести санкции. "Мне стыдно, что он носит звание Героя Украины. Он не имеет права его носить. Он торгует с оккупантами", — заявил спортсмен.