«Ватником был, ватником и остался»: Безуглая резко раскритиковала Усика и Ломаченко из-за поддержки Бубки

Народный депутат Марьяна Безуглая выступила с резкими обвинениями в адрес известных украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко. Поводом для возмущения стала их защита Сергея Бубки, которого ранее призывали лишить государственных наград из-за подозрений в коллаборационной деятельности.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Особое внимание депутат уделила Александру Усику, поставив под сомнение его мировоззренческую позицию, несмотря на спортивные достижения.

"При всем уважении к Усику как спортсмену, он ватником был, ватником и остался. До сих пор прихожанин московской церкви", — заявила Безуглая.

Также она прокомментировала высокие рейтинги доверия к боксеру, фиксирующими социологические исследования. По мнению нардепки, популярность таких фигур, как Усик и бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, свидетельствует о политической уязвимости украинского общества.

"Высокие рейтинги доверия к нему в некоторых социологических исследованиях, как и к Залужному, лишь показывают, что украинский народ может выстоять, выжить, победить, а затем снова затолкнуть себя в пропасть... Фактически, добить себя", — считает она.

Безуглая добавила, что сейчас политический тандем "Залужный+Усик — самый рейтинговый кандидат на расстоянии", называя это "контекстным монстром".

Не менее жесткой была реакция депутата и на действия Василия Ломаченко, также поддержавшего Бубку. По нему Безуглая высказалась максимально лаконично: "Еще один ватный черт поддержал коллаборанта Бубку".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинский спортсмен Владислав Гераскевич впервые выступил с трибуны парламента и упрекнул народных депутатов. Украинский скелетонист принес в сессионный зал "шлем памяти" и публично раскритиковал политиков, игнорирующих заседание.

Отдельно Гераскевич вспомнил Сергея Бубку, призвав лишить его звания Героя Украины и ввести санкции. "Мне стыдно, что он носит звание Героя Украины. Он не имеет права его носить. Он торгует с оккупантами", — заявил спортсмен.