З минулого року Бюро економічної безпеки (БЕБ) значно посилило наступ на мережі з продажу нелегальних електронних сигарет. Після численних обшуків на Uvape, у грудні 2025 р. серію обшуків було проведено і в магазинах мережі Vandal. Ця мережа з Вінниці практикувала схему "рідина для вейпу у подарунок" і активно залучала до незаконної торгівлі фізосіб-підприємців. Місцеві суди вже прийняли 15 ухвал на підтримку дій БЕБ.

Vandal-ізм на ринку вейпів. У Вінниці судять відому мережу вейпшопів

Про це повідомляє "Главком".

За версією слідства, під виглядом легальної торгівлі через ТОВ "Вінлайт Груп" у магазинах Vandal продавалася продукція, яка підпадає під категорію підакцизної. Формально компанія мала ліцензії, однак на практиці частину товарів реалізовували поза офіційним обліком.

Схема, яку описують детективи БЕБ у судових ухвалах, має такий вигляд: покупець купував електронний пристрій або ароматизатор, а нікотиновмісну рідину отримував "у подарунок". Таким чином, продаж підакцизного товару фактично приховували, а податки – не сплачували.

Крім того, за даними детективи БЕБ, ТОВ "Вінлайт Груп" залучило фізичних осіб-підприємців (ФОП), які працювали у тих самих магазинах Vandal і за тими ж адресами, що й саме товариство. Формально – це були окремі суб’єкти господарювання. Фактично ж – частина єдиної торгової мережі.

При цьому важливо, що ці ФОПи не мали ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет. Водночас саме через них, за даними слідства, і відбувався фактичний збут підакцизної продукції.

Тобто ТОВ "Вінлайт Груп" забезпечувало бренд, накладні та "легальну" оболонку бізнесу. ФОПи, які працювали у магазинах мережі, здійснювали реальні розрахунки з покупцями, зокрема за нікотиновмісні суміші.

Судові документи фіксують також внутрішні накладні між "Вінлайт Груп" і ФОПами, чорнові записи та значні суми готівки, вилучені безпосередньо в торгових точках. За версією слідства, це свідчить про скоординовану модель роботи, а не про самостійну діяльність окремих підприємців.

Під час обшуків у магазинах мережі детективи вилучили тисячі одиниць товару. У судових ухвалах фігурують: нікотиновмісні підсилювачі міцності; ароматизатори, гліцерин та рідини для самозамішування; картриджі та випаровувачі; под-системи різних брендів; грошові кошти; чорнові записи, накладні, фінансові документи; комп’ютерна техніка та мобільні телефони.

Усе це суд визнав речовими доказами і наклав арешт, щоб майно не зникло і не було продане до завершення слідства.

Як повідомляє "Главком", згідно з даними YouControl, ТОВ "Вінлайт Груп" було зареєстровано у травні 2024 р. Теперішньою засновницею та бенефіціарною власницею компанії є киянка Марина Півовар, яка також також володіє ще кількома компаніями, які працюють на ринку електронних сигарет і тютюнових виробів: ТОВ "Вейп Хаб", "Черіком", "Терн Груп" та "Інтера Корп". Деякі з цих компаній мають магазини у Львові, Рівному, Чернівцях, Тернополі та Вінниці, і спеціалізуються на роздрібній торгівлі тютюновими виробами та електронними сигаретами.

Щодо деяких з цих компаній також зафіксовано правопорушення. Зокрема, у судовому реєстрі є кілька рішень за 2023-2024 роки щодо "Вейп Хаб". Серед іншого, продавців мережі притягували до відповідальності за продаж товарів без обов’язкових акцизних марок. За даними львівського підрозділу БЕБ від 2023 р., через мережу "Вейп Хаб" і її сайт, продавалися електронні сигарети без акцизів або з підробленими марками, часто – повз офіційну касу.

Загалом за 2025 р. Бюро економічної безпеки направило до суду 51 кримінальне провадження за фактами вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним обігом електронних сигарет та рідин, що використовуються в цих пристроях.

За минулий рік працівники БЕБ вилучили нелегальних товарів, пов’язаних з виробництвом електронних сигарет на 1,3 млрд. грн. – у т.ч. понад 6,9 млн. флаконів з рідиною для електронних сигарет, 59,4 тис. електронних сигарет, 8,8 тис. л глицерину, 4,8 тис. л нікотину.