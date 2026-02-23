С прошлого года Бюро экономической безопасности значительно усилило наступление на сети по продаже нелегальных электронных сигарет. После многочисленных обысков на Uvape , в декабре 2025 г. серия обысков была проведена и в магазинах сети Vandal. Эта сеть из Винницы практиковала схему "жидкость для вейпа в подарок" и активно привлекала к незаконной торговле физлиц-предпринимателей. Местные суды уже приняли 15 постановлений в поддержку действий БЭБ.

Vandal-изм на рынке вейпов. В Виннице судят известную сеть вейпшопов

Об этом сообщает "Главком".

По версии следствия под видом легальной торговли через ООО "Винлайт Групп" в магазинах Vandal продавалась продукция, подпадающая под категорию подакцизной. Формально компания имела лицензии, однако на практике часть товаров реализовывалась вне официального учета.

Схема, которую описывают детективы БЭБ в судебных постановлениях , выглядит так: покупатель покупал электронное устройство или ароматизатор, а никотинсодержащую жидкость получал "в подарок". Таким образом, продажи подакцизного товара фактически скрывали, а налоги – не платили.

Кроме того, по данным детективы БЭБ, ООО "Винлайт Груп" привлекло физических лиц-предпринимателей (ФЛП), работавших в тех же магазинах Vandal и по тем же адресам, что и само общество. Формально это были отдельные субъекты хозяйствования. Фактически же – часть единой торговой сети.

При этом важно, что эти ФЛП не имели лицензий на розничную торговлю табачными изделиями и жидкостями для электронных сигарет. В то же время именно по ним, по данным следствия, и происходил фактический сбыт подакцизной продукции.

То есть, ООО "Винлайт Груп" обеспечивало бренд, накладные и "легальную" оболочку бизнеса. ФЛП, работавшие в магазинах сети, осуществляли реальные расчеты с покупателями, в том числе за никотинсодержащие смеси.

Судебные документы фиксируют также внутренние накладные между Винлайт Групп и ФЛП, черновые записи и значительные суммы наличных, изъятые непосредственно в торговых точках. По версии следствия, это свидетельствует о скоординированной модели работы, а не о самостоятельной деятельности отдельных предпринимателей.

В ходе обысков в магазинах сети детективы изъяли тысячи единиц товара. В судебных определениях фигурируют: никотинсодержащие усилители прочности; ароматизаторы, глицерин и жидкости для самозамешивания; картриджи и испарители; под-системы разных брендов; денежные средства; черновые записи, накладные, финансовые документы; компьютерной техники и мобильных телефонов.

Все это суд признал вещественными доказательствами и наложил арест, чтобы имущество не исчезло и не было продано до завершения следствия.

Как сообщает "Главком", согласно данным YouControl , ООО "Винлайт Груп" было зарегистрировано в мае 2024 г. Нынешним основателем и бенефициарной владелицей компании является киевлянка Марина Пивовар, которая также владеет еще несколькими компаниями, работающими на рынке электронных сигарет и тют "Чериком" , "Терн Групп" и "Интера Корп" . Некоторые из этих компаний имеют магазины во Львове, Ровно, Черновцах, Тернополе и Виннице и специализируются на розничной торговле табачными изделиями и электронными сигаретами.

В отношении некоторых из этих компаний также зафиксированы правонарушения. В частности, в судебном реестре есть несколько решений за 2023-2024 годы по "Вейп Хаб". Среди прочего, поставщиков сети привлекали к ответственности за продажу товаров без обязательных акцизных марок. По данным львовского подразделения БЭБ от 2023 г., через сеть "Вейп Хаб" и ее сайт, продавались электронные сигареты без акцизов или с поддельными марками, часто – мимо официальной кассы.

В целом за 2025 г. Бюро экономической безопасности направило в суд 51 уголовное производство по фактам совершения уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом используемых в этих устройствах электронных сигарет и жидкостей.

За прошлый год работники БЭБ изъяли нелегальные товары, связанные с производством электронных сигарет на 1,3 млрд. грн. – в т.ч. свыше 6,9 млн. флаконов с жидкостью для электронных сигарет, 59,4 тыс. электронных сигарет, 8,8 тыс. л глицерина, 4,8 тыс. л никотина.