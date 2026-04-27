В Україні створять “Національний реєстр ухилянтів”: ЗМІ про ініціативу руху “Чесна мобілізація”

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Питання мобілізації в Україні надзвичайно гостре. Ситуація погіршується, однак для деяких військовозобов’язаних зовсім не змінюється. В мережі інтернет уже неодноразово повідомляли про ймовірно незаконні бронювання чоловіків мобілізаційного віку.
Мобілізація. Ілюстративне фото
Активісти руху “Чесна мобілізація” заявили про створення “Національного реєстру ухилянтів”, повідомляє видання “Українські новини”. У реєстрі, як зазначає ЗМІ, де будуть розміщені досьє на блогерів, антикорупційних активістів, журналістів та інших відомих українців, які ймовірно ухиляються від служби в армії через різноманітні схеми.
Журналісти, посилаючись на інформацію “Чесної мобілізації”, повідомляють, що завдяки підписникам вже зібрали та перевірили чимало досьє на VIP-ухилянтів.
Вже опублікували досьє на ряд публічних осіб, які називають себе активістами та антикорупціонерами, зазначає ЗМІ та наводить деякі з них:
Голова Фундації DEJURE Михайло Жернаков. За даними ЗМІ, щоб отримати відстрочку, він надав підроблену довідку про роботу викладачем у Київській школі економіки.
Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. “Роками рахувався на військовій службі, не покидаючи Києва, і навіть отримував “бойові”, тепер ходить по судах”, — пише видання.
Блогер Данило Мокрик. За даними ЗМІ, зробив відстрочку через можливо фіктивну інвалідність.
Журналіст Юрій Ніколов. “Після бусифікації через друга в поліції оформив собі відстрочку у зв’язку із доглядом за хворим родичем”, — зазначають журналісти.
Голова ГО “100% життя” Дмитро Шерембей. Влаштувався на вірогідно фіктивну службу в тероборону, а потім звільнився в запас, пояснює видання.
Засновник ЦПК Орест Рудий. “На початку вторгнення міг виїхати за гроші за кордон, а після призначення міністром оборони друга своєї дружини Дар'ї Каленюк, директорки ЦПК, повернувся в Україну та отримав відстрочку”, — йдеться у повідомленні.
Підприємець Олександр Сікора. “Отримав відстрочку як батько-одинак після фіктивного розлучення з Катериною Сікорою – суддею Вищого антикорупційного суду, яка перед цим переписала на нього майже все майно”, — пояснює ЗМІ.
Видання наголошує, що написати про відомих людей, які ухиляються від мобілізації, можна сюди @truemobilization.