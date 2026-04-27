В Україні створять “Національний реєстр ухилянтів”: ЗМІ про ініціативу руху “Чесна мобілізація”

Питання мобілізації в Україні надзвичайно гостре. Ситуація погіршується, однак для деяких військовозобов’язаних зовсім не змінюється. В мережі інтернет уже неодноразово повідомляли про ймовірно незаконні бронювання чоловіків мобілізаційного віку.

Активісти руху “Чесна мобілізація” заявили про створення “Національного реєстру ухилянтів”, повідомляє видання “Українські новини”. У реєстрі, як зазначає ЗМІ, де будуть розміщені досьє на блогерів, антикорупційних активістів, журналістів та інших відомих українців, які ймовірно ухиляються від служби в армії через різноманітні схеми.

“Ми оголошуємо про створення “Національного реєстру ухилянтів”, де будуть розміщені досьє на помічників депутатів, блогерів, активістів, журналістів та інших відомих українців, які ухиляються від мобілізації через різноманітні схеми. Наша мета – повний перегляд системи бронювання в країні, щоб вона стала прозорою та справедливою. Долучайтесь! Надсилайте нам дані про відомих вам ухилянтів. Після перевірки інформації ми опублікуємо досьє на всіх "героїв" в одному місці”, — цитує видання заяву руху.

Журналісти, посилаючись на інформацію “Чесної мобілізації”, повідомляють, що завдяки підписникам вже зібрали та перевірили чимало досьє на VIP-ухилянтів.

“В Україні сформувалась каста недоторканих VIP-ухилянтів, які за гроші або через зв’язки “нарішали” собі відстрочку чи бронювання. Поки прості хлопці п'ятий рік не вилазять з окопів та бліндажів, ці "антикорупціонери", блогери, активісти та інші мажори живуть своє краще життя та з комфортних ютубів посилають всіх на фронт”, — пише видання.

Вже опублікували досьє на ряд публічних осіб, які називають себе активістами та антикорупціонерами, зазначає ЗМІ та наводить деякі з них:

Голова Фундації DEJURE Михайло Жернаков. За даними ЗМІ, щоб отримати відстрочку, він надав підроблену довідку про роботу викладачем у Київській школі економіки.

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін . “Роками рахувався на військовій службі, не покидаючи Києва, і навіть отримував “бойові”, тепер ходить по судах”, — пише видання.

Блогер Данило Мокрик . За даними ЗМІ, зробив відстрочку через можливо фіктивну інвалідність.

Журналіст Юрій Ніколов . “Після бусифікації через друга в поліції оформив собі відстрочку у зв’язку із доглядом за хворим родичем”, — зазначають журналісти.

Голова ГО “100% життя” Дмитро Шерембей . Влаштувався на вірогідно фіктивну службу в тероборону, а потім звільнився в запас, пояснює видання.

Засновник ЦПК Орест Рудий . “На початку вторгнення міг виїхати за гроші за кордон, а після призначення міністром оборони друга своєї дружини Дар'ї Каленюк, директорки ЦПК, повернувся в Україну та отримав відстрочку”, — йдеться у повідомленні.

Підприємець Олександр Сікора. “Отримав відстрочку як батько-одинак після фіктивного розлучення з Катериною Сікорою – суддею Вищого антикорупційного суду, яка перед цим переписала на нього майже все майно”, — пояснює ЗМІ.

“Вся їхня громадська діяльність – це лише банальна спроба сховатися від армії. І це тільки найвідоміші з VIP-ухилянтів. Насправді з їх числа можна сформувати як мінімум декілька батальйонів, якщо не цілий армійський корпус”, — зауважують журналісти.

Видання наголошує, що написати про відомих людей, які ухиляються від мобілізації, можна сюди