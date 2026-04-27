В Украине создадут "Национальный реестр уклонистов": СМИ об инициативе движения "Честная мобилизация"

Кречмаровская Наталия
Вопрос мобилизации в Украине очень острый. Ситуация усугубляется, однако для некоторых военнообязанных совсем не меняется. В сети интернет уже неоднократно сообщали о вероятно незаконном бронировании мужчин мобилизационного возраста.
Активисты движения "Честная мобилизация" заявили о создании "Национального реестра уклонистов", сообщает издание "Українські новини". В реестре, как отмечает СМИ, где будут размещены досье на блогеров, антикоррупционных активистов, журналистов и других известных украинцев, предположительно уклоняющихся от службы в армии по различным схемам.
Журналисты, ссылаясь на информацию "Честной мобилизации", сообщают, что благодаря подписчикам уже собрали и проверили немало досье на VIP-уклонистов.
Уже опубликовали досье на ряд публичных лиц, называющих себя активистами и антикоррупционерами, отмечает СМИ и приводит некоторые из них:
Председатель Фонда DEJURE Михаил Жернаков. По данным СМИ, чтобы получить отсрочку, он предоставил поддельную справку о работе преподавателем в Киевской школе экономики.
Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. "Годами считался на военной службе, не покидая Киева, и даже получал "боевые", теперь ходит по судам", — пишет издание.
Блогер Даниил Мокрик. По данным СМИ, сделал отсрочку из-за возможно фиктивной инвалидности.
Журналист Юрий Николов. "После бусификации через друга в полиции оформил себе отсрочку в связи с уходом за больным родственником", — отмечают журналисты.
Председатель ОО "100% жизни" Дмитрий Шерембей. Устроился на вероятно фиктивную службу в терроборону, а затем уволился в запас, объясняет издание.
Основатель ЦПК Орест Рудый. "В начале вторжения мог выехать за деньги за границу, а после назначения министром обороны друга своей жены Дарьи Каленюк, директора ЦПК, вернулся в Украину и получил отсрочку", — говорится в сообщении.
Предприниматель Александр Сикора. "Получил отсрочку в качестве отца-одиночки после фиктивного развода с Екатериной Сикорой — судьей Высшего антикоррупционного суда, которая перед этим переписала на него почти все имущество", — объясняет СМИ.
Издание сообщает, что написать об известных людях, уклоняющихся от мобилизации, можно сюда @truemobilization.