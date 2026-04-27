В Украине создадут "Национальный реестр уклонистов": СМИ об инициативе движения "Честная мобилизация"

Вопрос мобилизации в Украине очень острый. Ситуация усугубляется, однако для некоторых военнообязанных совсем не меняется. В сети интернет уже неоднократно сообщали о вероятно незаконном бронировании мужчин мобилизационного возраста.

Активисты движения "Честная мобилизация" заявили о создании "Национального реестра уклонистов", сообщает издание "Українські новини". В реестре, как отмечает СМИ, где будут размещены досье на блогеров, антикоррупционных активистов, журналистов и других известных украинцев, предположительно уклоняющихся от службы в армии по различным схемам.

"Мы объявляем о создании "Национального реестра уклонистов", где будут размещены досье на помощников депутатов, блогеров, активистов, журналистов и других известных украинцев, которые уклоняются от мобилизации через различные схемы. Наша цель — полный пересмотр системы бронирования в стране, чтобы она стала прозрачной и справедливой. Присоединяйтесь! Присылайте нам данные об известных вам уклонистов. После проверки информации, мы опубликуем досье на всех "героев" в одном месте”, — цитирует издание заявление движения.

Журналисты, ссылаясь на информацию "Честной мобилизации", сообщают, что благодаря подписчикам уже собрали и проверили немало досье на VIP-уклонистов.

"В Украине сформировалась каста неприкасаемых VIP-уклонистов, которые за деньги или через связи "нарешали" себе отсрочку или бронирование. Пока простые ребята пятый год не вылезают из окопов и блиндажей, эти антикоррупционеры, блогеры, активисты и другие мажоры живут свою лучшую жизнь и из комфортных ютубов посылают всех на фронт”, — пишет издание.

Уже опубликовали досье на ряд публичных лиц, называющих себя активистами и антикоррупционерами, отмечает СМИ и приводит некоторые из них:

Председатель Фонда DEJURE Михаил Жернаков. По данным СМИ, чтобы получить отсрочку, он предоставил поддельную справку о работе преподавателем в Киевской школе экономики.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин . "Годами считался на военной службе, не покидая Киева, и даже получал "боевые", теперь ходит по судам", — пишет издание.

Блогер Даниил Мокрик . По данным СМИ, сделал отсрочку из-за возможно фиктивной инвалидности.

Журналист Юрий Николов . "После бусификации через друга в полиции оформил себе отсрочку в связи с уходом за больным родственником", — отмечают журналисты.

Председатель ОО "100% жизни" Дмитрий Шерембей . Устроился на вероятно фиктивную службу в терроборону, а затем уволился в запас, объясняет издание.

Основатель ЦПК Орест Рудый . "В начале вторжения мог выехать за деньги за границу, а после назначения министром обороны друга своей жены Дарьи Каленюк, директора ЦПК, вернулся в Украину и получил отсрочку", — говорится в сообщении.

Предприниматель Александр Сикора. "Получил отсрочку в качестве отца-одиночки после фиктивного развода с Екатериной Сикорой — судьей Высшего антикоррупционного суда, которая перед этим переписала на него почти все имущество", — объясняет СМИ.

"Вся их общественная деятельность — это лишь банальная попытка укрыться от армии. И это только самые известные из VIP-уклонистов. На самом деле из их числа можно сформировать как минимум несколько батальонов, если не целый армейский корпус", — отмечают журналисты.

