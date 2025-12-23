В Україні почали невпевнено вкидатись меседжі про "пробачити і нє русскій язик на нас напав". Про це заявляє колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

В Україні роблять вкиди про «пробачити і нє русскій язик на нас напав»: кому це потрібно

"Росіяни завжди це роблять вустами співаків, акторів, спортсменів та інших популярних в Україні людей. Звісно це не полковник ФСБ приходить до них і пропонує це сказати. Просто в колі їхнього найближчого оточення ворожі спецслужби відпрацьовують людину, яка переконливо сіє ці думки. Так до речі і з високопосадовцями роблять.

І людина потім їх транслює геть щиро. Бо коли не знаєш історії України і "я внє палітікі", то будь-які ідеї можна проковтнути", – заявляє Маляр, наголошуючи, що прощення точно не буде.

"Тому, всім хто збирається маніпулювати і вкидувати в український інфо простір ідеї "прощення" мушу повідомити, що цей процес давно вже досліджений наукою. Наша війна ж не перша.

Покоління, яке бачило на власні очі війну, ніколи не пробачить агресора. Ні дорослі, ні діти.

Ймовірність пробачення існує лише починаючи з покоління онуків, які народились після війни. І то не факт. Найчастіше пробачення не відбувається взагалі", – додає політик.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 52-річний співак Олег Винник, який зараз проживає в Німеччині, поділився своєю думкою щодо мовного питання в Україні. За його словами, в нашій країні не потрібно забороняти російську мову. Винник пояснив, що ворогом українців є не мова, а Володимир Путін, який ініціював криваву війну проти України. Він наголосив, що питання мови не повинно бути використане для відволікання від головного ворога — російської агресії.