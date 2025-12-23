В Украине делают вбросы о «простить и не русский язык на нас напал»: кому это нужно

В Украине начали неуверенно вбрасываться месседжи о "простить и не русский язык на нас напал". Об этом заявляет бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Россияне всегда это делают устами певцов, актеров, спортсменов и других популярных в Украине людей. Конечно, это не полковник ФСБ приходит к ним и предлагает это сказать. Прямо в кругу их ближайшего окружения вражеские спецслужбы отрабатывают человека, который убедительно сеет эти мысли. Так кстати и с чиновниками поступают.

И человек потом их транслирует совершенно искренне. Потому что если не знаешь истории Украины и "я вне политики", то любые идеи можно проглотить", – заявляет Маляр, подчеркивая, что прощения точно не будет.

"Поэтому, всем, кто собирается манипулировать и вбрасывать в украинское инфопространство идеи "прощения", должна сообщить, что этот процесс давно уже исследован наукой. Наша война ведь не первая.

Поколение, видевшее воочию войну, никогда не простит агрессора. Ни взрослые, ни дети.

Вероятность прощения существует только начиная с поколения внуков, родившихся после войны. И это не факт. Чаще прощения не происходит вообще", – добавляет политик.

