Комітет з питань здоров’я нації рекомендував до першого читання законопроєкт №14110-д про врегулювання нікотинових снюсів. Під час розгляду законопроєкту в Комітеті його члени підтримали заборону ароматизованих нікотинових снюсів. Однак, зареєстрована редакція законопроєкту не містить відповідної норми. Про це повідомляє Центр Громадянського Представництва "Життя" у Фейсбук, де наголошують, що деякі нардепи свідомо просувають нікотинові снюси в Україні.

В Україні не хочуть забороняти нікотинові снюси: кому це вигідно

"Головою робочої групи щодо підготовки законопроєкту був призначений Артем Дубнов, який раніше відстоював збереження ароматизованих е-сигарет. Крім того, відстоювали легалізацію смакових добавок в нікотинових снюсах: •⁠ ⁠Ігор Кривошеєв •⁠ ⁠Олексій Устенко •⁠ ⁠Юрій Заславський", – наголошують активісти.

Вони спираються на засади ВООЗ, де чітко прописано, що:

Ароматизатори маскують природний неприємний смак нікотину, можуть посилювати його дію, підтримувати регулярне вживання.

Нікотин – це психоактивна речовина, яка викликає залежність, руйнує мозок, серце та інші органи, є високотоксичною і може спричинити отруєння та навіть смерть.

"Такі дії народних депутатів відповідають комерційним інтересам тютюнової індустрії та підривають національну політику захисту громадського здоровʼя. ГО "Життя" закликає депутатів діяти в інтересах суспільства та забезпечити реальний захист дітей і молоді від нікотинової залежності", – йдеться у дописі громадських активістів.

Тим часом у ЗМІ просувається зовсім протилежний наратив щодо негативної дії заборони снюсів.

Українські видання, спираючись на думки "експертів", наголошують, що заборона на законодавчому рівні нікотинових подушечок призведе до тонізації цього ринку, що негативно може вплинути на здоров’я дітей, які нібито замовлятимуть не сертифіковану продукцію.

Враховуючи те, що деякі публікації слово в слово дублюються різними ЗМІ, складається враження того, що це замовні матеріали, які вигідні саме продавцям такої продукції. Зазначимо, що одним з найкрупніших компаній на ринку нікотинової продукції, в асортименті якої у квітні минулого року з’явилися нікотинові снюси, – це Philip Morris.