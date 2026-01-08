Комитет по вопросам здоровья нации рекомендовал к первому чтению законопроект №14110-д об урегулировании никотиновых снюсов. При рассмотрении законопроекта в Комитете его члены поддержали запрет ароматизированных никотиновых снюсов. Однако зарегистрированная редакция законопроекта не содержит соответствующей нормы. Об этом сообщает Центр Гражданского Представительства "Жизнь" в Фейсбуке, где отмечают, что некоторые нардепы сознательно продвигают никотиновые снюсы в Украине.

В Украине не хотят запрещать никотиновые снюсы: кому это выгодно

"Председателем рабочей группы по подготовке законопроекта был назначен Артем Дубнов, ранее отстаивавший сохранение ароматизированных е-сигарет. Кроме того, отстаивали легализацию вкусовых добавок в никотиновых снюсах: • ⁠ ⁠ Игорь Кривошеев • ⁠ ⁠ Алексей Устенко • ⁠ ⁠ Юрий Заславский", – отмечают активисты.

Они опираются на основы ВОЗ, где четко прописано, что:

Ароматизаторы маскируют естественный неприятный вкус никотина, могут усиливать его действие, поддерживать регулярное употребление.

Никотин – это психоактивное вещество, которое вызывает зависимость, разрушает мозг, сердце и другие органы, является высокотоксичным и может повлечь за собой отравление и даже смерть.

"Такие действия народных депутатов отвечают коммерческим интересам табачной индустрии и подрывают национальную политику защиты общественного здоровья. ОО "Жизнь" призывает депутатов действовать в интересах общества и обеспечить реальную защиту детей и молодежи от никотиновой зависимости", – говорится в сообщении общественных активистов.

Между тем в СМИ продвигается совершенно противоположный нарратив по поводу негативного действия запрета снюсов.

Украинские издания, опираясь на мнения "экспертов", отмечают, что запрет на законодательном уровне никотиновых подушечек приведет к тенизации этого рынка, что может негативно повлиять на здоровье детей, которые якобы будут заказывать не сертифицированную продукцию.

Учитывая, что некоторые публикации слово в слово дублируются разными СМИ, создается впечатление того, что это заказные материалы, которые выгодны именно продавцам такой продукции. Отметим, что одной из крупнейших компаний на рынке никотиновой продукции, в ассортименте которой в апреле прошлого года появились никотиновые снюсы – это Philip Morris.