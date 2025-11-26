У головний момент мирних переговорів і ймовірного припинення війни в Україні у фракції Петра Порошенка заявили, що Євросоюз — це загроза Україні.

Порошенко і Гончаренко. Фото з відкритих джерел

Близький соратник Порошенка, нардеп парламентської фракції “ЄС” Олексій Гончаренко виступив проти ЄС, заявивши, що у разі вступу до Євросоюзу Україна втратить державний суверенітет, пише видання “Українські новини”.

“Членство в ЄС – це абсолютна відмова від суверенітету. За нас будуть вирішувати, якої форми сливи мають бути і як правильно готувати масло, і доїти корів”, — наводить слова Гончаренка видання.

Заява члена “Євросолідарності”, як пише ЗМІ, викликала обурення у суспільстві. Сам Порошенко, за даними журналістів, відмовився від коментарів, а от на думку експертів представник "ЄС" повернув не туди.

“Олексій Гончаренко, мені здається, що тебе кудись не туди повело. Ти забув, що таке державний суверенітет? Це ж верховенство держави на своїй території і незалежність у міжнародних відносинах. А яка країна з членів ЄС втратила свій суверенітет? Може Бельгія чи Угорщина? Бо їх рішення та дії відрізняються від рішень по Україні переважної більшості інших членів ЄС”, — наводить видання суспільне обурення.

Видання зазначає, що розмови команди Порошенка, без аргументів про те, що членство в ЄС — це абсолютна відмова від суверенітету — дивні.

“А ще дивно, чому ти, Олексію, голосував за внесення в Конституцію "абсолютної відмови від суверенітету"?”, — наголошує ЗМІ.

Видання нагадало, що раніше Порошенко рішуче засуджував “агресію блоку НАТО” під час своєї каденції, коли представляв інтереси проросійської партії Медведчука СДПУ (о) в Верховній Раді. Примітно, що Порошенко був одним із засновників Партії регіонів, а Гончаренко – її активним членом.

До того ж, за даними видання, військові повідомляли, що Олексія Гончаренка могли інтегрувати до партії Порошенка як “ФСБшну консерву”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Порошенка пропонують голосування за бюджет і невтручання в мирні перемовини в обмін на крісло прем’єра.