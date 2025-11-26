Рубрики
Кречмаровская Наталия
У головний момент мирних переговорів і ймовірного припинення війни в Україні у фракції Петра Порошенка заявили, що Євросоюз — це загроза Україні.
Порошенко і Гончаренко. Фото з відкритих джерел
Близький соратник Порошенка, нардеп парламентської фракції “ЄС” Олексій Гончаренко виступив проти ЄС, заявивши, що у разі вступу до Євросоюзу Україна втратить державний суверенітет, пише видання “Українські новини”.
Заява члена “Євросолідарності”, як пише ЗМІ, викликала обурення у суспільстві. Сам Порошенко, за даними журналістів, відмовився від коментарів, а от на думку експертів представник "ЄС" повернув не туди.
Видання зазначає, що розмови команди Порошенка, без аргументів про те, що членство в ЄС — це абсолютна відмова від суверенітету — дивні.
Видання нагадало, що раніше Порошенко рішуче засуджував “агресію блоку НАТО” під час своєї каденції, коли представляв інтереси проросійської партії Медведчука СДПУ (о) в Верховній Раді. Примітно, що Порошенко був одним із засновників Партії регіонів, а Гончаренко – її активним членом.
До того ж, за даними видання, військові повідомляли, що Олексія Гончаренка могли інтегрувати до партії Порошенка як “ФСБшну консерву”.
