Кречмаровская Наталия
В главный момент мирных переговоров и вероятного прекращения войны в Украине во фракции Петра Порошенко заявили, что Евросоюз – это угроза Украине.
Порошенко и Гончаренко. Фото из открытых источников
Близкий соратник Порошенко, нардеп парламентской фракции "ЕС" Алексей Гончаренко выступил против ЕС, заявив, что в случае вступления в Евросоюз Украина потеряет государственный суверенитет, пишет издание "Українські новини".
Заявление члена "Евросолидарности", как пишет СМИ, вызвало возмущение в обществе. Сам Порошенко, по данным журналистов, отказался от комментариев, а вот, по мнению экспертов, представитель "ЕС" повернул не туда.
Издание отмечает, что разговоры команды Порошенко, без аргументов о том, что членство в ЕС – это абсолютный отказ от суверенитета – странные.
Издание напомнило, что ранее Порошенко решительно осуждал "агрессию блока НАТО" во время своей каденции, когда представлял интересы пророссийской партии Медведчука СДПУ(о) в Верховной Раде. Примечательно, что Порошенко являлся одним из основателей Партии регионов, а Гончаренко – ее активным членом.
К тому же, по данным издания, военные сообщали, что Алексея Гончаренко могли интегрировать в партию Порошенко как "ФСБшную консерву".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что у Порошенко предлагают голосование за бюджет и невмешательство в мирные переговоры в обмен на кресло премьера.