В главный момент мирных переговоров и вероятного прекращения войны в Украине во фракции Петра Порошенко заявили, что Евросоюз – это угроза Украине.

Порошенко и Гончаренко. Фото из открытых источников

Близкий соратник Порошенко, нардеп парламентской фракции "ЕС" Алексей Гончаренко выступил против ЕС, заявив, что в случае вступления в Евросоюз Украина потеряет государственный суверенитет, пишет издание "Українські новини".

"Членство в ЕС — это абсолютный отказ от суверенитета. За нас будут решать, какой формы сливы должны быть и как правильно готовить масло, и доить коров", — говорит Гончаренко.

Заявление члена "Евросолидарности", как пишет СМИ, вызвало возмущение в обществе. Сам Порошенко, по данным журналистов, отказался от комментариев, а вот, по мнению экспертов, представитель "ЕС" повернул не туда.

"Алексей Гончаренко, мне кажется, что тебя куда-то не туда повело. Ты забыл, что такое государственный суверенитет? Это же верховенство государства на своей территории и независимость в международных отношениях. А какая страна из членов ЕС потеряла свой суверенитет? Может Бельгия или Венгрия? Так как их решения и действия отличаются от решений по Украине подавляющего большинства других членов ЕС”, — приводит издание общественное возмущение.

Издание отмечает, что разговоры команды Порошенко, без аргументов о том, что членство в ЕС – это абсолютный отказ от суверенитета – странные.

"А еще странно, почему ты, Алексей, голосовал за внесение в Конституцию "абсолютного отказа от суверенитета"?", — подчеркивает СМИ.

Издание напомнило, что ранее Порошенко решительно осуждал "агрессию блока НАТО" во время своей каденции, когда представлял интересы пророссийской партии Медведчука СДПУ(о) в Верховной Раде. Примечательно, что Порошенко являлся одним из основателей Партии регионов, а Гончаренко – ее активным членом.

К тому же, по данным издания, военные сообщали, что Алексея Гончаренко могли интегрировать в партию Порошенко как "ФСБшную консерву".

