Уся влада Угорщини об’єдналася проти Зеленського: що викликало такий ажіотаж

Заява Володимира Зеленського щодо блокування Угорщиною фінансової допомоги від ЄС викликала бурхливу реакцію в Будапешті. Президент України натякнув, що може передати особистий номер телефону Віктора Орбана (не називаючи його прямо) українським військовим, якщо кредит для України й надалі залишатиметься замороженим.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Ця репліка на мить припинила запеклу політичну боротьбу між чинним урядом та опозицією напередодні виборів, змусивши опонентів виступити єдиним фронтом проти "погрози" з боку Києва.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на ситуацію лаконічно, переклавши відповідальність на українського лідера:

"Погрози Зеленського не про мене. Він сам є загрозою для Угорщини", — заявив він.

Більш радикально висловився очільник угорського МЗС Петер Сіярто. Він інтерпретував слова Зеленського як пряму фізичну небезпеку:

"Це абсолютно нова ситуація, яка виникла в Європі, де президент європейської країни погрожує вбити прем'єр-міністра країни-члена НАТО та ЄС. Угорщині не можна погрожувати, і прем'єру Угорщини не можна погрожувати", — підкреслив дипломат.

Несподівано позицію уряду підтримав і головний політичний суперник Орбана, лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр. Він наголосив, що захист національної гідності стоїть вище за внутрішні чвари:

"Жоден угорець не може бути об’єктом погроз з боку іноземного державного лідера. Ні чинний уряд Орбана, ні майбутній уряд "Тиси". Тож я закликаю президента України уточнити свої слова, і якщо він справді так сказав, то відкликати їх", — резюмував Мадяр.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський, розповідаючи про тиск ЄС на Україну знову “пройшовся” по позиції прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Портал "Коментарі" зібрав реакції народних депутатів на слова президента.

Народний депутат Володимир Ар’єв зауважив, що коли відповідальний за всю українську дипломатію верзе небезпечні дурниці — це вже стає не просто проблемою, а і небезпекою.

“Жарти про пузо Орбана затьмарив сьогоднішній скетч Зеленського про те що він дасть ЗСУ адресу того, хто блокує 90 млрд євро Україні. Орбан точно є недружнім до нас. Проте, і президент не стендапер і не блогер. Кожна його фраза буде використана командою Орбана під час виборчої кампанії, яка зараз на своєму піку”, — зауважив політик.

Нардеп пояснив, що такі випади лише мобілізують прихильників Орбана. До того ж не тільки мобілізують. За словами нардепа, зараз антиукраїнська пропаганда може масово видавати тези про втручання української влади в угорські вибори.