Вся власть Венгрии объединилась против Зеленского: что вызвало такой ажиотаж

Обращение Владимира Зеленского относительно блокирования Венгрией финансовой помощи от ЕС вызвало бурную реакцию в Будапеште. Президент Украины намекнул, что может передать личный номер телефона Виктора Орбана (не называя его прямо) украинским военным, если кредит для Украины и дальше будет оставаться замороженным.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Эта реплика на мгновение прекратила упорную политическую борьбу между действующим правительством и оппозицией накануне выборов, заставив оппонентов выступить единым фронтом против "угрозы" со стороны Киева.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на ситуацию лаконично, переложив ответственность на украинского лидера:

"Угрозы Зеленского не обо мне. Он сам представляет угрозу Венгрии", — заявил он.

Более радикально высказался глава венгерского МИДа Петер Сийярто. Он интерпретировал слова Зеленского как прямую физическую опасность:

"Это совершенно новая ситуация, которая возникла в Европе, где президент европейской страны угрожает убить премьер-министра страны-члена НАТО и ЕС. Венгрии нельзя угрожать, и премьеру Венгрии нельзя угрожать", — подчеркнул дипломат.

Неожиданно позицию правительства поддержал и главный политический соперник Орбана, лидер оппозиционной партии Тиса Петер Мадяр. Он подчеркнул, что защита национального достоинства стоит выше внутренних распрей:

"Ни один венгр не может быть объектом угроз со стороны иностранного государственного лидера. Ни действующее правительство Орбана, ни будущее правительство Тисы. Поэтому я призываю президента Украины уточнить свои слова, и если он так сказал, то отозвать их", — резюмировал Мадяр.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о давлении ЕС на Украину, снова “прошелся” по позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Портал "Комментарии" собрал реакции народных депутатов на слова президента.

Народный депутат Владимир Арьев отметил, что когда ответственный за всю украинскую дипломатию несет опасные глупости — это уже становится не просто проблемой, а и опасностью.

"Шутки о пузо Орбана затмил сегодняшний скетч Зеленского о том, что он даст ВСУ адрес того, кто блокирует 90 млрд евро Украине. Орбан точно недружественен к нам. Однако, и президент не стендапер и не блогер. Каждая его фраза будет использована командой Орбана во время избирательной кампании, которая сейчас на своем пике",

Нардеп объяснил, что такие выпады только мобилизуют поклонников Орбана. К тому же не только мобилизуют. По словам нардепа, сейчас антиукраинская пропаганда может массово издавать тезисы о вмешательстве украинских властей в венгерские выборы.