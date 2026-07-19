"Успіхів, чорти": Стерненко різко відповів на погрози Telegram-каналу "Труха" подати до суду

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Slava Kot
Між одним із найбільших українських Telegram-каналів "Труха" та волонтером Сергієм Стерненком спалахнув новий публічний конфлікт. Представники медіаресурсу заявили про намір захищати свою репутацію в суді після серії критичних заяв з боку активіста. Сам Стерненко у відповідь висунув низку звинувачень на адресу каналу.
Сергій Стерненко. Фото з відкритих джерел
У заяві "Трухи" йдеться, що останнім часом у Telegram-каналі та на інших майданчиках Стерненка нібито поширюються "публічні звинувачення, хейт і булінг" щодо редакції, її команди та рекламодавців.
У медіа стверджують, що причиною конфлікту стала незгода волонтера з редакційною політикою каналу, зокрема щодо висвітлення теми мобілізації та останніх протестів.
Сергій Стерненко відреагував на заяву "Трухи" та заявив, що не відмовляється від своєї критики. Волонтер пояснив свою позицію тим, що, на його думку, "Труха" поширювала матеріали, які могли допомагати російській стороні, публікувала рекламу російського онлайн-казино та недостатньо висвітлювала акції протесту.
Наразі інформації про подання офіційного позову до суду немає.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Telegram-канал "Труха Україна" отримала 4,8 млн грн штрафу за незаконну рекламу азартних ігор.