"Успіхів, чорти": Стерненко різко відповів на погрози Telegram-каналу "Труха" подати до суду

Між одним із найбільших українських Telegram-каналів "Труха" та волонтером Сергієм Стерненком спалахнув новий публічний конфлікт. Представники медіаресурсу заявили про намір захищати свою репутацію в суді після серії критичних заяв з боку активіста. Сам Стерненко у відповідь висунув низку звинувачень на адресу каналу.

Сергій Стерненко. Фото з відкритих джерел

У заяві "Трухи" йдеться, що останнім часом у Telegram-каналі та на інших майданчиках Стерненка нібито поширюються "публічні звинувачення, хейт і булінг" щодо редакції, її команди та рекламодавців.

У медіа стверджують, що причиною конфлікту стала незгода волонтера з редакційною політикою каналу, зокрема щодо висвітлення теми мобілізації та останніх протестів.

"Ми не зобов’язані писати так, як цього хоче одна людина, незалежно від її популярності чи аудиторії. Якщо пан Стерненко вважає інакше — саме суд дасть правову оцінку його заявам. Ми переконані, що публічний булінг, безпідставні звинувачення та поширення інформації, яка завдає шкоди нашій репутації та репутації наших партнерів, повинні мати правові наслідки. Саме тому захищатимемо свої права та законні інтереси в судовому порядку", — пише ресурс.

Сергій Стерненко відреагував на заяву "Трухи" та заявив, що не відмовляється від своєї критики. Волонтер пояснив свою позицію тим, що, на його думку, "Труха" поширювала матеріали, які могли допомагати російській стороні, публікувала рекламу російського онлайн-казино та недостатньо висвітлювала акції протесту.

"Успіхів, чорти. Критикую я вас, бо ви вимагали мого увʼязнення за захист життя. Бо допомагаєте росіянам, публікуючи відео ударів. Бо ви рекламуєте російське казино. Бо ви провокували кризу в країні, збиваючи міністра оборони Федорова. Бо ви ігноруєте протести – вчора 0 згадок, позавчора писали про "протести проти змін в уряді", не згадавши про Сирського та Федорова. Ви щури, інфоцигани, які вважають, що ваші власники з двох політичних сил вас прикриють у разі чого. Так не буде. Ви почали війну проти власної країни, і відповісте за це", — відреагував Стерненко.

Наразі інформації про подання офіційного позову до суду немає.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Telegram-канал "Труха Україна" отримала 4,8 млн грн штрафу за незаконну рекламу азартних ігор.