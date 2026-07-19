"Успехов, черти": Стерненко резко ответил на угрозы Telegram-канала "Труха" подать в суд

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Slava Kot
Между одним из крупнейших украинских Telegram-каналов "Труха" и волонтером Сергеем Стерненко разразился новый публичный конфликт. Представители медиаресурса заявили о намерении отстаивать свою репутацию в суде после серии критических заявлений со стороны активиста. Сам Стерненко в ответ выдвинул ряд обвинений в адрес канала.
Сергей Стерненко. Фото из открытых источнико
В заявлении "Трухи" говорится, что в последнее время в Telegram-канале и на других площадках Стерненко якобы распространяются "публичные обвинения, хейт и буллинг" по поводу редакции, ее команды и рекламодателей.
В медиа утверждают, что причиной конфликта стало несогласие волонтера с редакционной политикой канала, в частности, по освещению темы мобилизации и последних протестов.
Сергей Стерненко отреагировал на заявление "Трухи" и заявил, что не отказывается от своей критики. Волонтер объяснил свою позицию тем, что, по его мнению, "Труха" распространяла материалы, которые могли помогать российской стороне, публиковала рекламу российского онлайн-казино и недостаточно освещала акции протеста.
Пока информации о подаче официального иска в суд нет.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Telegram-канал "Труха Україна" получила 4,8 млн грн штрафа за незаконную рекламу азартных игр.