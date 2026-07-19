"Успехов, черти": Стерненко резко ответил на угрозы Telegram-канала "Труха" подать в суд

Между одним из крупнейших украинских Telegram-каналов "Труха" и волонтером Сергеем Стерненко разразился новый публичный конфликт. Представители медиаресурса заявили о намерении отстаивать свою репутацию в суде после серии критических заявлений со стороны активиста. Сам Стерненко в ответ выдвинул ряд обвинений в адрес канала.

Сергей Стерненко. Фото из открытых источнико

В заявлении "Трухи" говорится, что в последнее время в Telegram-канале и на других площадках Стерненко якобы распространяются "публичные обвинения, хейт и буллинг" по поводу редакции, ее команды и рекламодателей.

В медиа утверждают, что причиной конфликта стало несогласие волонтера с редакционной политикой канала, в частности, по освещению темы мобилизации и последних протестов.

"Мы не обязаны писать так, как этого хочет один человек, независимо от его популярности или аудитории. Если господин Стерненко считает иначе — именно суд даст правовую оценку его заявлениям. Мы убеждены, что публичный буллинг, безосновательные обвинения и распространение информации, которая наносит ущерб нашей репутации и репутации наших партнеров, должны иметь правовые последствия. порядка", — пишет ресурс.

Сергей Стерненко отреагировал на заявление "Трухи" и заявил, что не отказывается от своей критики. Волонтер объяснил свою позицию тем, что, по его мнению, "Труха" распространяла материалы, которые могли помогать российской стороне, публиковала рекламу российского онлайн-казино и недостаточно освещала акции протеста.

"Успехов, черти. Критикую я вас, потому что вы требовали моего заключения за защиту жизни. Потому что помогаете россиянам, публикуя видео ударов. Потому что вы рекламируете российское казино. Потому что вы провоцировали кризис в стране, сбивая министра обороны Федорова. Потому что вы игнорируете протесты — вчера. правительстве", не вспомнив о Сырском и Федорове. Вы крысы, инфоцигане, которые считают, что ваши собственники из двух политических сил вас прикроют в случае чего. Так не будет. Вы начали войну против собственной страны, и ответите за это", — отреагировал Стерненко.

Пока информации о подаче официального иска в суд нет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Telegram-канал "Труха Україна" получила 4,8 млн грн штрафа за незаконную рекламу азартных игр.