Управлінський хаос: чому з Наглядової ради ДП «Ліси України» терміново зникають ключові фігури після оприлюднення фактів корупційних зв'язків

Перетворення лісового господарства на єдину централізовану структуру ДП "Ліси України" замість обіцяної європейської прозорості призвело до небаченої концентрації влади та системної корупції.

Наглядова Рада ДП "Ліси України"

На пресконференції в УНІАН експерти та ветерани-журналісти оприлюднили факти, які свідчать: галузь перетворилася на "закриту територію", де гендиректор ДП Юрій Болоховець одноосібно координує все — від заготівлі деревини до контролю за біржовими механізмами. Це підтверджує і висновок НАЗК про критичні корупційні ризики через відсутність чітких механізмів відбору ділянок та зловживання при будівництві доріг. Допомагає йому в цьому голова Держлісагентства Віктор Смаль.

Фото: Заступник голови ГО "Відкритий ліс" Данііл Маландій

Символом управлінського хаосу став розпад Наглядової ради підприємства. Після оприлюднення фактів про корупційні зв’язки її очільник Олексій Кучер терміново залишив посаду. Це тим більше показово на фоні скандалу з легітимністю Наглядової ради взагалі. Нагадаємо, що в грудні минулого року медіа вибухнули після того, як була оприлюднена інформація щодо порушення Законодавства у процедурі створення НР. Тоді скандал вийшов за межі України, тому що про це повідомили посольства Латвії, Фінляндії та Канади, громадяни яких ніби-то є незалежними експертами. А по факту — статистами за рахунок державних лісів без власної думки.

Фото: Заступник голови ГО "Відкритий ліс" Данііл Маландій

"Після звільнення Кучера, ще з 16 лютого, ця рада навіть зібратися фізично не може, тому що немає голови і нікому її зібрати", — звертає увагу заступник голови ГО "Відкритий ліс" Данііл Маландій. Проте іноземні члени ради продовжують отримувати по 360 тис. грн щомісяця.

Та поки Наглядова рада імітує контроль, правоохоронці масово вручають підозри топменеджменту. Зокрема, виконавчий директор підприємства Ігор Лицур отримав підозру від Офісу Генерального прокурора за зловживання під час закупівлі тракторів та мобільних телефонів за завищеними цінами. Низка регіональних керівників — звільнені на фоні кримінальних справ. З останніх яскравих прикладів втрати лісниками навіть почуття міри — затримання керівника Слобожанського офісу Лисенка під час отримання шестизначного хабаря.

Та і сам керівник підприємства Юрій Болоховець якимось дивом уникнув підозри в Незаконному збагаченні, яку йому в апеляційному порядку скасував суд. До речі, й досі повний текст рішення з цього приводу у відкритому доступі не оприлюднений.

На тлі цих скандалів президентська ініціатива "Мільярд дерев" фактично перетворилася з екологічного проєвропейського проєкту на інструмент для маніпуляцій та непрозорих витрат. В умовах катастрофічного дефіциту бюджету та кредиторського боргу підприємства у 4,7 млрд грн (станом на 01.01.2026 року), така "корпоратизація" виглядає як привласнення ресурсів, необхідних українському народу для виживання.

Будь-яка спроба громадського контролю придушується силою: голову ГО "Захист та Справедливість", ветерана війни та громадського діяча Олександра Громова жорстко, із нанесенням травм, не допустили на публічний звіт голови Держлісагентства Смаля.

Фото: Голова ГО "Захист та Справедливість", ветеран війни та громадський діяч Олександр Громов

"Наше ГО зробило запит, і ми знаємо, що цей захід був організований невідомими третіми особами. Ми вважаємо, що це свідчить про корупцію, адже оренда та охорона, банкети і інші елементи організації цього заходу є дороговартісними", — заявив Громов.

Закритість системи дійшла до абсурду: ДП "Ліси України" офіційно відмовляється публікувати інвестиційні програми на 2026 рік, називаючи їх "непублічною інформацією".

"Програма на наступний рік — це віртуальний документ, який ніхто не бачив", — резюмував заступник голови ГО "Відкритий ліс" Данііл Маландій.

Експерти вимагають негайно провести незалежний аудит та повне перезавантаження керівництва, що допоможе врятувати галузь від остаточного дерибану під виглядом реформи. Адже вибудувана Болоховцем та Смалем модель управління не лише дискредитує європейські стандарти, а й створює пряму загрозу національній безпеці у сфері екології та економіки.

