Управленческий хаос: почему из Наблюдательного совета ГП «Леса Украины» срочно исчезают ключевые фигуры после обнародования фактов коррупционных связей

Превращение лесного хозяйства в единую централизованную структуру ГП "Леса Украины" вместо обещанной европейской прозрачности привело к невиданной концентрации власти и системной коррупции.

Наблюдательный совет ГП "Ліси України"

На пресс-конференции в УНИАН эксперты и ветераны-журналисты обнародовали свидетельствующие факты: отрасль превратилась в "закрытую территорию", где гендиректор ГП Юрий Болоховец единолично координирует все — от заготовки древесины до контроля за биржевыми механизмами. Это подтверждает и вывод НАПК о критических коррупционных рисках из-за отсутствия четких механизмов отбора участков и злоупотребления при строительстве дорог. Помогает ему в этом глава Гослесагентства Виктор Смаль.

Фото: Заместитель председателя ОО "Открытый лес" Даниил Маландий

Символом управленческого хаоса стал распад Наблюдательного совета предприятия. После обнародования фактов о коррупционных связях ее глава Алексей Кучер срочно покинул пост. Это тем более показательно на фоне скандала с легитимностью наблюдательного совета вообще. Напомним, что в декабре прошлого года медиа разразились после того, как была обнародована информация о нарушении Законодательства в процедуре создания НР. Тогда скандал вышел за пределы Украины, потому что об этом сообщили посольства Латвии, Финляндии и Канады, граждане которых якобы независимыми экспертами. А по факту – статистами за счет государственных лесов без собственного мнения.

"После увольнения Кучера, еще с 16 февраля, этот совет даже собраться физически не может, потому что нет председателя и никому его собрать", — обращает внимание заместитель председателя ОО "Открытый лес" Даниил Маландий. Тем не менее, иностранные члены совета продолжают получать по 360 тыс. грн ежемесячно.

Но пока наблюдательный совет имитирует контроль, правоохранители массово вручают подозрения топ-менеджменту. В частности, исполнительный директор предприятия Игорь Лыцур получил подозрение от Офиса Генерального прокурора за злоупотребление при закупке тракторов и мобильных телефонов по завышенным ценам. Ряд региональных руководителей – уволены на фоне уголовных дел. Из последних ярких примеров потери лесниками даже чувство меры — задержание руководителя Слобожанского офиса Лысенко при получении шестизначной взятки.

Да и сам руководитель предприятия Юрий Болоховец каким-то чудом ушел от подозрения в незаконном обогащении, которое ему в апелляционном порядке отменил суд. Кстати, до сих пор полный текст решения по этому поводу в открытом доступе не обнародован.

На фоне этих скандалов президентская инициатива "Миллиард деревьев" фактически превратилась из экологического проевропейского проекта в инструмент для манипуляций и непрозрачных расходов. В условиях катастрофического дефицита бюджета и кредиторского долга предприятия в 4,7 млрд грн (по состоянию на 01.01.2026 года) такая "корпоратизация" выглядит как присвоение ресурсов, необходимых украинскому народу для выживания.

Любая попытка общественного контроля подавляется силой: председателя ОО "Защита и Справедливость", ветерана войны и общественного деятеля Александра Громова жестко с нанесением травм не допустили на публичный отчет главы Гослесагентства Смаля.

Фото: Голова ОО "Защита и Справедливость", ветеран войны и общественный деятель Александр Громов

"Наше ОО сделало запрос, и мы знаем, что это мероприятие было организовано неизвестными третьими лицами. Мы считаем, что это свидетельствует о коррупции, ведь аренда и охрана, банкеты и другие элементы организации этого мероприятия дорогостоящие", — заявил Громов.

Закрытость системы дошла до абсурда: ГП "Леса Украины" официально отказывается публиковать инвестиционные программы на 2026 год, называя их "непубличной информацией".

"Программа на следующий год – это виртуальный документ, который никто не видел", – резюмировал заместитель председателя ОО "Открытый лес" Даниил Маландий.

Эксперты требуют немедленно провести независимый аудит и полную перезагрузку руководства, что поможет спасти отрасль от окончательного дерибана под видом реформы. Ведь построенная Болоховцем и Смалем модель управления не только дискредитирует европейские стандарты, но и создает прямую угрозу национальной безопасности в сфере экологии и экономики.

