Управленческий хаос: почему из Наблюдательного совета ГП «Леса Украины» срочно исчезают ключевые фигуры после обнародования фактов коррупционных связей

Недилько Ксения
Превращение лесного хозяйства в единую централизованную структуру ГП "Леса Украины" вместо обещанной европейской прозрачности привело к невиданной концентрации власти и системной коррупции.
Наблюдательный совет ГП "Ліси України"
На пресс-конференции в УНИАН эксперты и ветераны-журналисты обнародовали свидетельствующие факты: отрасль превратилась в "закрытую территорию", где гендиректор ГП Юрий Болоховец единолично координирует все — от заготовки древесины до контроля за биржевыми механизмами. Это подтверждает и вывод НАПК о критических коррупционных рисках из-за отсутствия четких механизмов отбора участков и злоупотребления при строительстве дорог. Помогает ему в этом глава Гослесагентства Виктор Смаль.
Фото: Заместитель председателя ОО "Открытый лес" Даниил Маландий
Символом управленческого хаоса стал распад Наблюдательного совета предприятия. После обнародования фактов о коррупционных связях ее глава Алексей Кучер срочно покинул пост. Это тем более показательно на фоне скандала с легитимностью наблюдательного совета вообще. Напомним, что в декабре прошлого года медиа разразились после того, как была обнародована информация о нарушении Законодательства в процедуре создания НР. Тогда скандал вышел за пределы Украины, потому что об этом сообщили посольства Латвии, Финляндии и Канады, граждане которых якобы независимыми экспертами. А по факту – статистами за счет государственных лесов без собственного мнения.
Но пока наблюдательный совет имитирует контроль, правоохранители массово вручают подозрения топ-менеджменту. В частности, исполнительный директор предприятия Игорь Лыцур получил подозрение от Офиса Генерального прокурора за злоупотребление при закупке тракторов и мобильных телефонов по завышенным ценам. Ряд региональных руководителей – уволены на фоне уголовных дел. Из последних ярких примеров потери лесниками даже чувство меры — задержание руководителя Слобожанского офиса Лысенко при получении шестизначной взятки.
Да и сам руководитель предприятия Юрий Болоховец каким-то чудом ушел от подозрения в незаконном обогащении, которое ему в апелляционном порядке отменил суд. Кстати, до сих пор полный текст решения по этому поводу в открытом доступе не обнародован.
На фоне этих скандалов президентская инициатива "Миллиард деревьев" фактически превратилась из экологического проевропейского проекта в инструмент для манипуляций и непрозрачных расходов. В условиях катастрофического дефицита бюджета и кредиторского долга предприятия в 4,7 млрд грн (по состоянию на 01.01.2026 года) такая "корпоратизация" выглядит как присвоение ресурсов, необходимых украинскому народу для выживания.
Любая попытка общественного контроля подавляется силой: председателя ОО "Защита и Справедливость", ветерана войны и общественного деятеля Александра Громова жестко с нанесением травм не допустили на публичный отчет главы Гослесагентства Смаля.
Фото: Голова ОО "Защита и Справедливость", ветеран войны и общественный деятель Александр Громов
Закрытость системы дошла до абсурда: ГП "Леса Украины" официально отказывается публиковать инвестиционные программы на 2026 год, называя их "непубличной информацией".
Эксперты требуют немедленно провести независимый аудит и полную перезагрузку руководства, что поможет спасти отрасль от окончательного дерибана под видом реформы. Ведь построенная Болоховцем и Смалем модель управления не только дискредитирует европейские стандарты, но и создает прямую угрозу национальной безопасности в сфере экологии и экономики.
Напомним, что политический обозреватель Ощановский в своем блоге писал об экономическом "backend" государственных лесов.