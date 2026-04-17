Умовний термін за резонансну ДТП: суд виніс вирок ексдепутатці Ярині Ар'євій, прокуратура йде в апеляцію

Оболонський районний суд Києва визнав колишню депутатку Київради Ярину Ар'єву винною у порушенні правил дорожнього руху. Суд призначив їй 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати авто на 3 роки, але звільнив від реального відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки.

Ярина Ар'єва

Суд перекваліфікував справу, оскільки дійшов висновку, що докази не підтверджують безперечно стан сп'яніння саме на момент ДТП.

Сторона обвинувачення категорично не погоджується з таким рішенням. Прокурори спираються на первинний висновок лікаря-нарколога та результати токсикологічної експертизи, яка виявила в організмі обвинуваченої метаболіти канабісу. Прокуратура вимагала покарання у виді 6 років і 6 місяців тюрми та оскаржуватиме вирок в апеляційному порядку.

Спростування захисту: коментар адвоката

Адвокат обвинуваченої Валерій Підчасюк заявив, що закиди прокуратури щодо наркотичного сп'яніння водійки були ретельно перевірені та повністю спростовані під час судових засідань.

Захисник стверджує, що токсикологічні дослідження та покази абсолютно всіх свідків на місці події, включно з патрульним поліцейським, не підтвердили стан сп'яніння Ар'євої. Саме це змусило суд змінити кваліфікацію дій його підзахисної.

"Також, слід зазначити, що ДТП мало місце в умовах повного блекауту в 2022 році. За висновками експертизи, швидкість автомобіля в момент ДТП не була більшою за дозволену у межах населеного пункту (50 км/год). Потерпіла отримала від водійки і первинну допомогу на місці ДТП, в подальшому і фінансову підтримку під час перебування у лікарні, і потім повну матеріальну компенсацію, про що було підписано між сторонами угоду", — розповів Валерій Підчасюк.

Передісторія трагедії

Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 листопада 2022 року на нерегульованому пішохідному переході в Оболонському районі Києва.

Керуючи автомобілем Volkswagen Polo, депутатка скоїла наїзд на жінку-пішохода.

Жінка отримала вкрай тяжкі ушкодження: переломи кінцівок, ключиці, щелепи з вибиттям зубів та закриту черепно-мозкову травму.

Ар'єва від початку визнавала провину за сам факт аварії, проте категорично заперечувала вживання будь-яких наркотичних речовин, називаючи це "спланованою дискредитацією".

У червні 2023 року Ярина Ар'єва добровільно склала депутатський мандат Київради, пояснивши, що з постраждалою, яка виїхала на лікування за кордон, укладено мирову угоду з повною компенсацією лікування.

