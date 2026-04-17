Условный срок за резонансное ДТП: суд вынес приговор экс-депутатке Ярине Арьевой, прокуратура идет в апелляцию

Оболонский районный суд Киева признал бывшую депутат Киевсовета Ярину Арьеву виновной в нарушении правил дорожного движения. Суд назначил ей 5 лет лишения свободы с лишением права управлять автомобилем на 3 года, но освободил от реального отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года.

Ярина Арьева

Суд переквалифицировал дело, поскольку пришел к выводу, что доказательства не подтверждают, безусловно, состояние опьянения именно на момент ДТП.

Сторона обвинения категорически не согласна с таким решением. Прокуроры опираются на первичное заключение врача-нарколога и результаты токсикологической экспертизы, обнаружившей в организме обвиняемой метаболиты каннабиса. Прокуратура потребовала наказания в виде 6 лет и 6 месяцев тюрьмы и обжаловать приговор в апелляционном порядке.

Опровержение защиты : комментарий адвоката

Адвокат обвиняемой Валерий Пидчасюк заявил, что упреки прокуратуры относительно наркотического опьянения водительницы были тщательно проверены и полностью опровергнуты во время судебных заседаний.

Защитник утверждает, что токсикологические исследования и показания абсолютно всех свидетелей на месте происшествия, включая патрульного полицейского, не подтвердили состояние опьянения Арьевой. Именно это заставило суд изменить квалификацию действий его подзащитной.

"Также следует отметить, что ДТП имело место в условиях полного блекаута в 2022 году. По выводам экспертизы, скорость автомобиля в момент ДТП не была больше разрешенной в пределах населенного пункта (50 км/ч). Потерпевшая получила от водителя и первичную помощь на месте ДТП, в дальнейшем и финансовую поддержку во время пребывания в больнице, а затем полную материальную компенсацию, о чем было подписано между сторонами соглашение", — рассказал Валерий Пидчасюк.

Предыстория трагедии

Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 ноября 2022 на нерегулируемом пешеходном переходе в Оболонском районе Киева.

Управляя автомобилем Volkswagen Polo, депутат совершила наезд на женщину-пешехода.

Женщина получила очень тяжелые повреждения: переломы конечностей, ключицы, челюсти с выбиванием зубов и закрытую черепно-мозговую травму.

Арьева изначально признавала вину за сам факт аварии, однако категорически отрицала употребление каких-либо наркотических веществ, называя это "спланированной дискредитацией".

В июне 2023 года Ярина Арьева добровольно составила депутатский мандат Киевсовета, объяснив, что с выехавшей на лечение за границу пострадавшей заключено мировое соглашение с полной компенсацией лечения.

