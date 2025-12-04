“Українці вже тут”: у Польщі школярі побили двох підлітків після образливих слів учителя

У польському місті Слупськ двох українських підлітків жорстоко побили біля школи. Інцидент стався після низки принижень, які вони регулярно чули від учителя на уроках — той називав їх “покидьками” та заявляв, що вони не складуть іспит “бо не поляки”.

Українських школярів у Польщі побили після уроку

Про це повідомив адвокат Давид Дехнерт у коментарі виданню Onet.

Постраждалі навчалися на будівельному курсі, куди ходили учні з різних шкіл. Після одного з занять їх перестріли біля зупинки двоє повнолітніх учнів — спершу плюнули в обличчя, кричали “на фронт, українська с*ко”, а потім почали бити. Один тримав, інший наносив удари кулаками по голові.

У результаті побиття в одного хлопця діагностували зламану ключицю, в іншого — струс мозку та розбитий ніс.

Очевидиця події, за словами батьків, зупинила бійку криками та дзвінком до поліції. Поліцейські почали перевірку лише наступного дня, після повторного звернення родичів постраждалих.

Відомо, що перед побиттям під час уроків деякі польські учні вмикали звуки вибухів і казали українцям: “Час ховатися”. Учитель на це не реагував — більше того, сам, за словами адвоката, погрожував учням, що вони “не складуть іспит”, бо він покаже їм, “хто такий поляк”.

Його образи зафіксовані на відео, фрагменти якого вже поширюються в інтернеті.

Попри серйозність інциденту, школа досі не покарала ані вчителя, ані учасників побиття. Адвокат заявляє, що адміністрація закладу проігнорувала звернення. Водночас у справу втрутилося місцеве управління освіти.

Батьки постраждалих підлітків кажуть: їхні діти бояться ходити до школи, а відсутність будь-якої реакції з боку закладу тільки посилює почуття безкарності.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що польська влада заявила про розгортання 10 тисяч військових у рамках операції "Обрій", що є найбільшим внутрішнім військовим залученням за останні роки.