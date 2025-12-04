"Украинцы уже здесь": в Польше школьники избили двух подростков после оскорбительных слов учителя

В польском городе Слупске двух украинских подростков жестоко избили возле школы. Инцидент произошел после ряда унижений, которые они регулярно слышали от учителя на уроках — тот называл их "отбросами" и заявлял, что они не сдадут экзамен "ибо не поляки".

Украинских школьников в Польше избили после урока

Об этом сообщил адвокат Давид Дехнерт в комментарии изданию Onet.

Пострадавшие учились на строительном курсе, куда ходили учащиеся из разных школ. После одного из занятий их перестрелили у остановки двое совершеннолетних учеников — сначала плюнули в лицо, кричали "на фронт, украинская с*ко", а потом начали избивать. Один держал, другой наносил удары кулаками по голове.

В результате избиения у одного парня диагностировали сломанную ключицу, у другого — сотрясение мозга и разбитый нос.

Очевидница происшествия, по словам родителей, остановила потасовку криками и звонком в полицию. Полицейские начали проверку только на следующий день после повторного обращения родственников пострадавших.

Известно, что перед избиением на уроках некоторые польские ученики включали звуки взрывов и говорили украинцам: "Время прятаться". Учитель на это не реагировал — более того, сам, по словам адвоката, угрожал ученикам, что они "не сдадут экзамен", потому что он покажет им, "кто такой поляк".

Его образы запечатлены на видео, фрагменты которого уже распространяются в интернете.

Несмотря на серьезность инцидента, школа до сих пор не наказала ни учителя, ни участников избиения. Адвокат заявляет, что администрация заведения проигнорировала обращение. В то же время в дело вмешалось местное управление образования.

Родители пострадавших подростков говорят: их дети боятся ходить в школу , а отсутствие какой-либо реакции со стороны заведения только усиливает чувство безнаказанности.

