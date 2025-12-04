logo

BTC/USD

92569

ETH/USD

3173.08

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы "Украинцы уже здесь": в Польше школьники избили двух подростков после оскорбительных слов учителя
commentss НОВОСТИ Все новости

"Украинцы уже здесь": в Польше школьники избили двух подростков после оскорбительных слов учителя

У одного из ребят сломана ключица, у другого сотрясение мозга. Учитель называл детей "отбросами" прямо на уроке.

4 декабря 2025, 14:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В польском городе Слупске двух украинских подростков жестоко избили возле школы. Инцидент произошел после ряда унижений, которые они регулярно слышали от учителя на уроках — тот называл их "отбросами" и заявлял, что они не сдадут экзамен "ибо не поляки".

"Украинцы уже здесь": в Польше школьники избили двух подростков после оскорбительных слов учителя

Украинских школьников в Польше избили после урока

Об этом сообщил адвокат Давид Дехнерт в комментарии изданию Onet.

Пострадавшие учились на строительном курсе, куда ходили учащиеся из разных школ. После одного из занятий их перестрелили у остановки двое совершеннолетних учеников — сначала плюнули в лицо, кричали "на фронт, украинская с*ко", а потом начали избивать. Один держал, другой наносил удары кулаками по голове.

В результате избиения у одного парня диагностировали сломанную ключицу, у другого — сотрясение мозга и разбитый нос.

Очевидница происшествия, по словам родителей, остановила потасовку криками и звонком в полицию. Полицейские начали проверку только на следующий день после повторного обращения родственников пострадавших.

Известно, что перед избиением на уроках некоторые польские ученики включали звуки взрывов и говорили украинцам: "Время прятаться". Учитель на это не реагировал — более того, сам, по словам адвоката, угрожал ученикам, что они "не сдадут экзамен", потому что он покажет им, "кто такой поляк".

Его образы запечатлены на видео, фрагменты которого уже распространяются в интернете.

Несмотря на серьезность инцидента, школа до сих пор не наказала ни учителя, ни участников избиения. Адвокат заявляет, что администрация заведения проигнорировала обращение. В то же время в дело вмешалось местное управление образования.

Родители пострадавших подростков говорят: их дети боятся ходить в школу , а отсутствие какой-либо реакции со стороны заведения только усиливает чувство безнаказанности.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал , что польские власти заявили о развертывании 10 тысяч военных в рамках операции "Горизонт", являющейся крупнейшим внутренним военным привлечением за последние годы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости