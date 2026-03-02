«Українці вкрали техніку на 30 тисяч євро в знімальної групи Euronews на Олімпіаді у Мілані»: що відомо

У російському сегменті соцмереж масово поширюють сфабрикований відеоролик, що імітує стилістику відомого європейського телеканалу Euronews. У фейковому сюжеті стверджується, нібито українські біженці викрали у знімальної групи техніку вартістю 30 тисяч євро під час зимової Олімпіади в Мілані.

Українці на Олімпіаді

Насправді ця інформація є цілковитою вигадкою. Фактчекери проєкту StopFake наголошують:

"Жодне італійське медіа чи правоохоронні органи не повідомляли про подібний інцидент. Такого сюжету немає ані на офіційному сайті Euronews, ані в його соціальних мережах".

Згідно з аналізом, відео лише майстерно підроблене під формат телеканалу за допомогою логотипа та характерного монтажу. Проте візуальний ряд видає фальшивку:

Світлина "кореспондента" насправді циркулює в мережі ще з 2021 року.

Кадри з італійською поліцією біля Міланського собору — це архівне фото, яке ілюструвало заходи безпеки перед Новим роком-2026.

За даними аналітичної платформи Osavul, першоджерелом вкиду став Telegram-канал "Республика Одесса", де ролик з'явився 19 лютого. Надалі його підхопила мережа проросійських ресурсів.

Такі маніпуляції є частиною системної кампанії з дискредитації українців у країнах ЄС. Пропагандисти навмисно використовують бренди авторитетних західних медіа, аби надати своїм фейкам вигляду достовірності та посилити їхній вплив на європейську аудиторію.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що зимові Олімпійські ігри-2026 у Мілані та Кортині закінчилися і показують, що це не лише змагання між найкращими спортсменами, а також вітрина для атлетів, які випромінюють харизму, сміливість та здатність формувати порядок денний у світі, де спорт та суспільство дедалі тісніше переплітаються. Зібрали п'ять найгарячіших спортсменів Олімпіади.