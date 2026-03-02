"Украинцы украли технику на 30 тысяч евро у съемочной группы Euronews на Олимпиаде в Милане": что известно

В российском сегменте соцсетей массово распространяется сфабрикованный видеоролик, имитирующий стилистику известного европейского телеканала Euronews. В фейковом сюжете утверждается, что украинские беженцы похитили у съемочной группы технику стоимостью 30 тысяч евро во время зимней Олимпиады в Милане.

Украинцы на Олимпиаде

На самом деле, эта информация является полной выдумкой. Фактчекеры проекта StopFake подчеркивают:

"Никакое итальянское медиа или правоохранительные органы не сообщали о подобном инциденте. Такого сюжета нет ни на официальном сайте Euronews, ни в его социальных сетях".

Согласно анализу, видео всего лишь искусно подделано под формат телеканала с помощью логотипа и характерного монтажа. Однако визуальный ряд выдает фальшивку:

Фотография "корреспондента" на самом деле циркулирует в сети еще с 2021 года.

Кадры с итальянской полицией возле Миланского собора – это архивное фото, иллюстрировавшее меры безопасности перед Новым годом-2026.

По данным аналитической платформы Osavul, первоисточником вброса стал Telegram-канал "Республика Одесса", где ролик появился 19 февраля. В последствии его подхватила сеть пророссийских ресурсов.

Такие манипуляции являются частью системной кампании по дискредитации украинцев в странах ЕС. Пропагандисты намеренно используют бренды авторитетных западных медиа, чтобы придать своим фейкам вид достоверности и усилить их влияние на европейскую аудиторию.

