logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.23

EUR/UAH

50.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы "Украинцы украли технику на 30 тысяч евро у съемочной группы Euronews на Олимпиаде в Милане": что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

"Украинцы украли технику на 30 тысяч евро у съемочной группы Euronews на Олимпиаде в Милане": что известно

«Ограбление» на 30 тысяч евро, которого не было: StopFake разоблачил сетевую ложь о беженцах в Милане

2 марта 2026, 21:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В российском сегменте соцсетей массово распространяется сфабрикованный видеоролик, имитирующий стилистику известного европейского телеканала Euronews. В фейковом сюжете утверждается, что украинские беженцы похитили у съемочной группы технику стоимостью 30 тысяч евро во время зимней Олимпиады в Милане.

"Украинцы украли технику на 30 тысяч евро у съемочной группы Euronews на Олимпиаде в Милане": что известно

Украинцы на Олимпиаде

На самом деле, эта информация является полной выдумкой. Фактчекеры проекта StopFake подчеркивают:

"Никакое итальянское медиа или правоохранительные органы не сообщали о подобном инциденте. Такого сюжета нет ни на официальном сайте Euronews, ни в его социальных сетях".

”Украинцы украли технику на 30 тысяч евро у съемочной группы Euronews на Олимпиаде в Милане”: что известно - фото 2

Согласно анализу, видео всего лишь искусно подделано под формат телеканала с помощью логотипа и характерного монтажа. Однако визуальный ряд выдает фальшивку:

Фотография "корреспондента" на самом деле циркулирует в сети еще с 2021 года.

Кадры с итальянской полицией возле Миланского собора – это архивное фото, иллюстрировавшее меры безопасности перед Новым годом-2026.

По данным аналитической платформы Osavul, первоисточником вброса стал Telegram-канал "Республика Одесса", где ролик появился 19 февраля. В последствии его подхватила сеть пророссийских ресурсов.

Такие манипуляции являются частью системной кампании по дискредитации украинцев в странах ЕС. Пропагандисты намеренно используют бренды авторитетных западных медиа, чтобы придать своим фейкам вид достоверности и усилить их влияние на европейскую аудиторию.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что зимние Олимпийские игры-2026 в Милане и Кортине закончились и показывают, что это не только соревнования между лучшими спортсменами, а также витрина для атлетов, излучающих харизму, смелость и способность формировать повестку дня в мире, где спорт и общество. Собрали пять самых горячих спортсменов Олимпиады.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости