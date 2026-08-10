«Українці мають право на ненависть»: Ганна Маляр пояснила, чим небезпечні виступи російських співаків в Україні

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала суспільство до пильності щодо російських артистів та "ліберальних" громадян РФ, які намагаються продемонструвати підтримку Україні. Вона порівняла спроби примирення з боку росіян із психологічною поведінкою злочинців, які намагаються вибачитися перед родинами своїх жертв.
Ганна Маляр. Фото з відкритих джерел
Згадуючи свій минулий досвід роботи з потерпілими від тяжких злочинів, Маляр зазначила, що кримінальні сценарії каяття завжди мають схожий фінал.
Проте після слів каяття у родин загиблих завжди починалася природна хвиля болю та гніву.
Маляр зауважила, що саме цей досвід спадає їй на думку під час кожної внутрішньої дискусії в Україні щодо "хороших росіян". Вона переконана, що суспільство не зобов'язане шукати виправдань для громадян країни-агресорки.
Попри визнання того, що в Росії є мізерний відсоток людей, яким дійсно соромно за дії своєї кремлівської влади, ключовим фактором під час повномасштабного конфлікту залишається національна безпека. Російські спецслужби працюють системно і тримають під контролем усіх своїх громадян без винятку.
Експертка пояснила, що найпростіший інструмент маніпуляції — завоювати прихильність жертви через фінансову допомогу чи компліменти її рідною мовою. Це породжує небезпечну довіру, яка згодом розмиває реальність на міжнародній арені.
За її словами, така штучна картинка єднання заплутає світову спільноту, яка просто перестане розуміти справжню суть війни та геноциду.
Найбільша небезпека полягає в тому, що сам виконавець може діяти абсолютно від щирого серця і не бажати українцям зла.
Ця вразливість, на думку авторки, виникає саме через природне прагнення українців знайти бодай якесь каяття з боку представників РФ та нашу надмірну емпатію, яка в умовах війни перетворюється на безпекову загрозу.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Олю Полякову гостро розкритикували за спільне відео з російським артистом.