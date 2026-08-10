«Українці мають право на ненависть»: Ганна Маляр пояснила, чим небезпечні виступи російських співаків в Україні

Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала суспільство до пильності щодо російських артистів та "ліберальних" громадян РФ, які намагаються продемонструвати підтримку Україні. Вона порівняла спроби примирення з боку росіян із психологічною поведінкою злочинців, які намагаються вибачитися перед родинами своїх жертв.

Ганна Маляр. Фото з відкритих джерел

Згадуючи свій минулий досвід роботи з потерпілими від тяжких злочинів, Маляр зазначила, що кримінальні сценарії каяття завжди мають схожий фінал.

"Іноді вбивці висловлювали бажання вибачитися і примиритися, — поділилася ексчиновниця. — Причини були різні — і щирі, і корисливі".

Проте після слів каяття у родин загиблих завжди починалася природна хвиля болю та гніву.

"І вони мають на це право, — підкреслила вона. — Мають право ненавидіти вбивцю. Мають право не пробачати".

Маляр зауважила, що саме цей досвід спадає їй на думку під час кожної внутрішньої дискусії в Україні щодо "хороших росіян". Вона переконана, що суспільство не зобов'язане шукати виправдань для громадян країни-агресорки.

"Я не буду стверджувати, що знаю істину, — зауважила Маляр. — Але всі українці, які їх ненавидять, мають на це право. І всі, хто ототожнює громадян росії з цією війною, теж мають на це право".

Попри визнання того, що в Росії є мізерний відсоток людей, яким дійсно соромно за дії своєї кремлівської влади, ключовим фактором під час повномасштабного конфлікту залишається національна безпека. Російські спецслужби працюють системно і тримають під контролем усіх своїх громадян без винятку.

"Якщо громадянин росії збирає гроші на наші шпиталі чи допомагає Україні в інший спосіб, — застерегла вона, — це не означає, що його не може використати ФСБ".

Експертка пояснила, що найпростіший інструмент маніпуляції — завоювати прихильність жертви через фінансову допомогу чи компліменти її рідною мовою. Це породжує небезпечну довіру, яка згодом розмиває реальність на міжнародній арені.

"А потім на його концертах за кордоном українці брататимуться з росіянами, — зазначила Маляр, — в той самий час, коли росія завдаватиме ракетних ударів по Україні".

За її словами, така штучна картинка єднання заплутає світову спільноту, яка просто перестане розуміти справжню суть війни та геноциду.

Найбільша небезпека полягає в тому, що сам виконавець може діяти абсолютно від щирого серця і не бажати українцям зла.

"Співак може бути абсолютно щирим, — резюмувала Ганна Маляр. — Він може справді не бути нашим ворогом. Але ворог може використати його".

Ця вразливість, на думку авторки, виникає саме через природне прагнення українців знайти бодай якесь каяття з боку представників РФ та нашу надмірну емпатію, яка в умовах війни перетворюється на безпекову загрозу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Олю Полякову гостро розкритикували за спільне відео з російським артистом.