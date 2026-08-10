«Украинцы имеют право на ненависть»: Анна Маляр объяснила, чем опасны выступления российских певцов в Украине

Бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала общество к бдительности по отношению к российским артистам и "либеральным" гражданам РФ, которые пытаются продемонстрировать поддержку Украине. Она сравнила попытки примирения со стороны россиян с психологическим поведением преступников, пытающихся извиниться перед семьями своих жертв.

Анна Маляр. Фото из открытых источников

Вспоминая свой прошлый опыт работы с потерпевшими от тяжких преступлений, Маляр отметила, что криминальные сценарии раскаяния всегда имеют схожий финал.

"Иногда убийцы выражали желание извиниться и примириться, — поделилась экс-чиновница. — Причины были разные — и искренние, и корыстные".

Однако после слов раскаяния у семей погибших всегда начиналась естественная волна боли и гнева.

"И они имеют на это право, – подчеркнула она. — Имеют право ненавидеть убийцу. Имеют право не простить".

Маляр отметила, что именно этот опыт приходит ей в голову во время каждой внутренней дискуссии в Украине относительно "хороших россиян". Она убеждена, что общество не обязано искать оправданий для граждан страны-агрессорки.

"Я не буду утверждать, что знаю истину, – заметила Маляр. — Но все ненавидящие их украинцы имеют на это право. И все, кто отождествляет граждан России с этой войной, тоже имеют на это право".

Несмотря на признание того, что в России мизерный процент людей, которым действительно стыдно за действия своей кремлевской власти, ключевым фактором во время полномасштабного конфликта остается национальная безопасность. Российские спецслужбы работают системно и держат под контролем всех граждан без исключения.

"Если гражданин России собирает деньги на наши госпитали или помогает Украине другим способом, — предостерегла она, — это не значит, что его не может использовать ФСБ".

Эксперт объяснила, что самый простой инструмент манипуляции — завоевать приверженность жертвы через финансовую помощь или комплименты на ее родном языке. Это порождает опасное доверие, которое впоследствии размывает реальность на международной арене.

"А потом на его концертах за границей украинцы будут брататься с россиянами, — отметила Маляр, — в то же время, когда россия будет наносить ракетные удары по Украине".

По ее словам, такая искусственная картинка единения запутает мировое сообщество, которое просто перестанет понимать истинную сущность войны и геноцида.

Самая большая опасность состоит в том, что сам исполнитель может действовать абсолютно от всей души и не желать украинцам зла.

"Певец может быть абсолютно искренним, — резюмировала Анна Маляр. — Он действительно может не быть нашим врагом. Но враг может использовать его".

Эта уязвимость, по мнению автора, возникает именно из-за естественного стремления украинцев найти хоть какое-то раскаяние со стороны представителей РФ и нашу чрезмерную эмпатию, которая в условиях войны превращается в угрозу безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Олю Полякову остро раскритиковали за совместное видео с российским артистом.