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Недилько Ксения
Бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала общество к бдительности по отношению к российским артистам и "либеральным" гражданам РФ, которые пытаются продемонстрировать поддержку Украине. Она сравнила попытки примирения со стороны россиян с психологическим поведением преступников, пытающихся извиниться перед семьями своих жертв.
Анна Маляр. Фото из открытых источников
Вспоминая свой прошлый опыт работы с потерпевшими от тяжких преступлений, Маляр отметила, что криминальные сценарии раскаяния всегда имеют схожий финал.
Однако после слов раскаяния у семей погибших всегда начиналась естественная волна боли и гнева.
Маляр отметила, что именно этот опыт приходит ей в голову во время каждой внутренней дискуссии в Украине относительно "хороших россиян". Она убеждена, что общество не обязано искать оправданий для граждан страны-агрессорки.
Несмотря на признание того, что в России мизерный процент людей, которым действительно стыдно за действия своей кремлевской власти, ключевым фактором во время полномасштабного конфликта остается национальная безопасность. Российские спецслужбы работают системно и держат под контролем всех граждан без исключения.
Эксперт объяснила, что самый простой инструмент манипуляции — завоевать приверженность жертвы через финансовую помощь или комплименты на ее родном языке. Это порождает опасное доверие, которое впоследствии размывает реальность на международной арене.
По ее словам, такая искусственная картинка единения запутает мировое сообщество, которое просто перестанет понимать истинную сущность войны и геноцида.
Самая большая опасность состоит в том, что сам исполнитель может действовать абсолютно от всей души и не желать украинцам зла.
Эта уязвимость, по мнению автора, возникает именно из-за естественного стремления украинцев найти хоть какое-то раскаяние со стороны представителей РФ и нашу чрезмерную эмпатию, которая в условиях войны превращается в угрозу безопасности.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Олю Полякову остро раскритиковали за совместное видео с российским артистом.