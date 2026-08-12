«У жінок буде інфаркт»: у Раді прокоментували пропозицію військового мобілізувати українок

В Україні не планується запровадження мобілізації для жіночого населення, незалежно від наявності дітей чи сімейного стану, а також не буде знижуватися вік призову. На цьому категорично наголосив народний депутат Максим Бужанський, жорстко розкритикувавши медійні дискусії навколо цих чутливих тем.

Максим Бужанський. Фото з відкритих джерел

Приводом для обурення нардепа стало інтерв'ю військовослужбовця Сергія Гнезділова, який раніше публічно оголосив про самовільне залишення частини (СЗЧ). Бужанський зазначив, що трансляція подібних роздумів в ефірі великих медіа негативно впливає на внутрішню стабільність країни.

"Я не знаю, з якої причини РБК вважає за можливе світські бесіди з військовослужбовцем Гнезділовим, який вчинив СЗЧ, — підкреслив парламентар, коментуючи дії журналістів, — не маю права його засуджувати, але мені здається, це не найкращим чином позначиться на моральному стані тих бійців, які зараз воюють".

Політик запевнив, що жодних реальних кроків до примусового призову жінок влада не робитиме. За його словами, такі радикальні ініціативи ніхто не виноситиме на офіційне обговорення, а Верховна Рада ніколи не погодиться навіть на їхній розгляд, не кажучи вже про підтримку голосами.

"Зате мільйони жінок у нашій країні отримають інфаркт, — зауважив Бужанський, акцентуючи увагу на шкідливості поширення таких тез, — після того, як журналісти та тг-канали розженуть одкровення Гнезділова".

Депутат публічно звернувся до представників ЗМІ із питанням, чи справді подібний хайп на болючих темах робить українське суспільство сильнішим та стійкішим. На його переконання, військовослужбовець, який перебуває під слідством через самовільне залишення служби, не повинен ставати реципієнтом для формування суспільної думки щодо правил та умов призову в державі.

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