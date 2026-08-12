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«У женщин будет инфаркт»: в Раде прокомментировали предложение военного мобилизовать украинок

Скандал вокруг интервью с военным в СЗЧ: Бужанский раскритиковал журналистов за хайп и запугивание украинок

12 августа 2026, 18:35
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Недилько Ксения

В Украине не планируется введение мобилизации для женского населения независимо от наличия детей или семейного положения, а также не будет снижаться возраст призыва. Это категорически подчеркнул народный депутат Максим Бужанский, жестко раскритиковав медийные дискуссии вокруг этих чувствительных тем.

«У женщин будет инфаркт»: в Раде прокомментировали предложение военного мобилизовать украинок

Максим Бужанский. Фото из открытых источников

Поводом для возмущения нардепа стало интервью военнослужащего Сергея Гнездилова, ранее публично объявившего о самовольном уходе из части (СЗЧ). Бужанский отметил, что трансляция подобных размышлений в эфире больших медиа отрицательно сказывается на внутренней стабильности страны.

"Я не знаю, по какой причине РБК считает возможным светские беседы с военнослужащим Гнездиловым, совершившим СЗЧ, — подчеркнул парламентарий, комментируя действия журналистов, — не имею права его осуждать, но мне кажется, это не наилучшим образом скажется на моральном состоянии тех бойцов, которые сейчас воюют".

Политик заверил, что никаких реальных шагов к принудительному призыву женщин власти не будут делать. По его словам, такие радикальные инициативы никто не будет выносить на официальное обсуждение, а Верховная Рада никогда не согласится даже на их рассмотрение, не говоря уже о поддержке голосами.

"Зато миллионы женщин в нашей стране получат инфаркт, — заметил Бужанский, акцентируя внимание на вреде распространения таких тезисов, — после того, как журналисты и тг-каналы разгонят откровение Гнездилова".

Депутат публично обратился к представителям СМИ с вопросом, действительно ли подобный хайп на болезненных темах делает украинское общество более сильным и устойчивым. По его убеждению, военнослужащий, находящийся под следствием из-за самовольного ухода со службы, не должен становиться реципиентом для формирования общественного мнения относительно правил и условий призыва в государстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что певица Оля Полякова раскритиковала ТЦК и безразличие прохожих .



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