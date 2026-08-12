«У женщин будет инфаркт»: в Раде прокомментировали предложение военного мобилизовать украинок

В Украине не планируется введение мобилизации для женского населения независимо от наличия детей или семейного положения, а также не будет снижаться возраст призыва. Это категорически подчеркнул народный депутат Максим Бужанский, жестко раскритиковав медийные дискуссии вокруг этих чувствительных тем.

Максим Бужанский. Фото из открытых источников

Поводом для возмущения нардепа стало интервью военнослужащего Сергея Гнездилова, ранее публично объявившего о самовольном уходе из части (СЗЧ). Бужанский отметил, что трансляция подобных размышлений в эфире больших медиа отрицательно сказывается на внутренней стабильности страны.

"Я не знаю, по какой причине РБК считает возможным светские беседы с военнослужащим Гнездиловым, совершившим СЗЧ, — подчеркнул парламентарий, комментируя действия журналистов, — не имею права его осуждать, но мне кажется, это не наилучшим образом скажется на моральном состоянии тех бойцов, которые сейчас воюют".

Политик заверил, что никаких реальных шагов к принудительному призыву женщин власти не будут делать. По его словам, такие радикальные инициативы никто не будет выносить на официальное обсуждение, а Верховная Рада никогда не согласится даже на их рассмотрение, не говоря уже о поддержке голосами.

"Зато миллионы женщин в нашей стране получат инфаркт, — заметил Бужанский, акцентируя внимание на вреде распространения таких тезисов, — после того, как журналисты и тг-каналы разгонят откровение Гнездилова".

Депутат публично обратился к представителям СМИ с вопросом, действительно ли подобный хайп на болезненных темах делает украинское общество более сильным и устойчивым. По его убеждению, военнослужащий, находящийся под следствием из-за самовольного ухода со службы, не должен становиться реципиентом для формирования общественного мнения относительно правил и условий призыва в государстве.

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