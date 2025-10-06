У ВР розповіли про секс-скандал через який нібито звільнили одного міністра

Народний депутат України Максим Бужанський заявив, що колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулебу нібито звільнили через "секс-скандал". Попри озвучену версію, Бужанський не надав жодних доказів, які б її підтвердили.

Дмитро Кулеба. Фото з відкритих джерел

Максим Бужанський у Telegram заявив, що "загадковим ексміністром", який нібито скаржиться західним журналістам на "жорстку українську владу", є Дмитро Кулеба. За словами нардепа, колишній очільник МЗС нібито був звільнений зі своєї посади через "секс-скандал".

"Я думаю, що загадковий ексміністр, який постійно скаржиться Politico на жорстоку українську владу, це ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Але я все чекаю, коли він розповість Politico, за що саме його вигнали. Упевнений, ця романтична історія колгоспного донжуана потрясе західних журналістів", — написав Бужанський.

Жодного підтвердження своїм словам нардеп не надав. Дмитро Кулеба заяву Бужанського поки не коментував.

Кулеба очолював Міністерство закордонних справ України з квітня 2020-го до вересня 2024 року. Після його звільнення відомство очолив Андрій Сибіга.

Максим Бужанський — народний депутат від партії "Слуга народу", обраний по 25-му виборчому округу. Раніше його неодноразово критикували за проросійські заяви. Зокрема, у 2021 році Інститут масової інформації вніс Бужанського до переліку політиків, які поширювали антизахідні та проросійські наративи.

Крім того, Бужанський єдиний депутат Верховної Ради, який голосував проти скасування Дня Перемоги в Україні. Він неодноразово критикував Революцію Гідності, а також виступав проти заборони Української православної церкви Московського патріархату, називаючи її "подарунком російській пропаганді". Після повномасштабного вторгнення РФ, Бужанський визнав, що головна цілю Путіна полягає у повній окупації України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що ветеран "Азову" накинувся на Бужанського зі словами, "чому це сміття досі в Раді".

Також "Коментарі" писали, що Кулеба відреагував на інформацію про те, що він втік із України до Польщі.