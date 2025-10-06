В ВР рассказали о сексе-скандале из-за которого якобы уволили одного министра

Народный депутат Украины Максим Бужанский заявил, что бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебу якобы уволили из-за "секс-скандала". Несмотря на озвученную версию, Бужанский не предоставил никаких доказательств, подтверждающих ее.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Максим Бужанский в Telegram заявил, что "загадочным экс-министром", который якобы жалуется западным журналистам на "жестокую украинскую власть", является Дмитрий Кулеба. По словам нардепа, бывший глава МИД якобы был уволен со своей должности из-за "секс-скандала".

"Я думаю, что загадочный экс-министр, постоянно жалующийся Politico на жестокую украинскую власть, это экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Но я все жду, когда он расскажет Politico, за что именно его выгнали. Уверен, эта романтическая история колхозного донжуана потрясет западных журналистов", — написал Бужанский.

Никакого подтверждения своим словам нардеп не предоставил. Дмитрий Кулеба заявление Бужанского пока не комментировал.

Кулеба возглавлял Министерство иностранных дел Украины с апреля 2020 по сентябрь 2024 года. После его увольнения ведомство возглавил Андрей Сибига.

Максим Бужанский – народный депутат от партии "Слуга народа", избранный по 25-му избирательному округу. Ранее его не раз критиковали за пророссийские заявления. В частности, в 2021 году Институт массовой информации внес Бужанского в список политиков, распространявших антизападные и пророссийские нарративы.

Кроме того, Бужанский единственный депутат Верховной Рады, голосовавший против отмены Дня Победы в Украине. Он не раз критиковал Революцию Достоинства, а также выступал против запрета Украинской православной церкви Московского патриархата, называя ее "подарком российской пропаганде". После полномасштабного вторжения РФ Бужанский признал, что главная цель Путина заключается в полной оккупации Украины.

