Топ-чиновник НАБУ Руслан Магамедрасулов отримав у касі Бюро 50 тис. доларів для документування злочину, а у справі фігурує лише 20 тис. Різницю ніхто не повернув. Про це повідомляє "Телеграф".

У справі, яку вів НАБУшник Магамедрасулов по Держрезерву, не повернули до каси Бюро 30 тис. доларів, – ЗМІ

"Говорячи про героїв нашого часу, варто згадати справу Держрезерву, в якій детектив Магамедрасулов був старшим групи. Для документування надання неправомірної вигоди детектив Магамедрасулов отримав з каси Бюро 50 тисяч доларів США. Однак, до "торпеди", а потім до викривача дійшло лише 20 тисяч, які і фігурують у справі. Різницю в касу ніхто не повернув. Де тридцятка?" – йдеться у публікації.

Якщо ніхто гроші не поверне, зазначають у ЗМІ, то такі дії можна буде кваліфікувати як закінчений злочин, якщо ж повернуть – то як замах на злочин.

За даними журналістів, справа стосувалась нібито надання неправомірної вигоди Голові Держрезерву від керівника одного з управлінь.

"Схема надання вигоди була наступна – "торпеда" надавав кошти начальнику управління, він, в свою чергу – Голові, який і виступав в даному випадку викривачем", – пишуть вони.

У ЗМІ нагадали, що після звільнення з-під варти Магамедрасулов встиг дати чимало інтерв’ю, у яких вибудовувався його образ одного з ключових борців з корупцією.

"Показовою була й кількість залучених ЗМІ, синхронний інтерес різних редакцій до інтерв’ю, активне висвітлення кожного процесуального кроку та заклики з пропозиціями присвоїти детективу звання Героя України. Отже, створювався медійний бекграунд про те, що Магамедрасулова наздоганяли саме задля помсти у його принциповій позиції", – пишуть журналісти.

За даними ЗМІ, саме він "безпосередньо займався встановленням необхідної техніки у потрібних місцях", аби колеги могли зафіксувати всіх фігурантів схеми в межах спецоперації "Мідас".

Але, наголошується у публікації, у медійному шумі якось непомітно загубилися епізоди діяльності детектива, про які воліють взагалі забути. До них органічно додалися й тісні зв’язки Магамедрасулова з директором НАБУ Клименком, і дружні відносини на тлі окремих кримінальних проваджень та внутрішніх розслідувань, які з часом дивним чином "згасали", – підсумували журналісти.

Раніше експерти звертали увагу на те, що з топ чиновника НАБУ Магамедрасулова активно роблять "рятівника нації". Але, на їхню думку, на нього чекає доля Савченко, Семенченка та інших, в яких розчарувались українці.