Топ-чиновник НАБУ Руслан Магамедрасулов получил в кассе Бюро 50 тыс. долларов для документирования преступления, а по делу фигурирует всего 20 тыс. Разницу никто не вернул. Об этом сообщает "Телеграф".

По делу, которое вел НАБУшник Магамедрасулов ​​по Госрезерву, не вернули в кассу Бюро 30 тыс. долларов, – СМИ

"Говоря о героях нашего времени, стоит упомянуть дело Госрезерва, в котором детектив Магамедрасулов был старшим группы. Для документирования предоставления неправомерной выгоды детектив Магамедрасулов получил из кассы Бюро 50 тысяч долларов США. Однако до "торпеды", а затем до обличителя дошло только 20 тысяч, которые и фигурируют в деле. Разницу в кассу никто не вернул. Где тридцатка?" – говорится в публикации.

Если никто деньги не вернет, отмечают в СМИ, то такие действия можно будет квалифицировать как законченное преступление, если же вернут – как покушение на преступление .

По данным журналистов, дело касалось якобы предоставления неправомерной выгоды Главе Госрезерва от руководителя одного из управлений.

"Схема предоставления выгоды была следующая – "торпеда" предоставлял средства начальнику управления, он, в свою очередь – председателю, который и выступал в данном случае обличителем", – пишут они.

В СМИ напомнили , что после освобождения из-под стражи Магамедрасулов успел дать немало интервью, в которых выстраивался весь его образ одного из ключевых борцов с коррупцией.

"Показательно было и количество привлеченных СМИ, синхронный интерес различных редакций к интервью, активное освещение каждого процессуального шага и призывы с предложениями присвоить детективу звание Героя Украины. Итак, создавался медийный бекграунд о том, что Магамедрасулова преследовали именно ради мести к его принципиальной позиции", – пишут журналисты.

По данным СМИ, именно он "непосредственно занимался установкой необходимой техники в нужных местах", чтобы коллеги могли зафиксировать всех фигурантов схемы в рамках спецоперации "Мидас".

Но, отмечается в публикации, в медийном шуме как-то незаметно потерялся или явился эпизод и деятельности. детектива, о котором и предпочитают вообще забыть. К ним органично добавились и тесные связи Магамедрасулова с директором НАБУ Клименко, и дружеские отношения на фоне отдельных уголовных производств и внутренних расследований, которые со временем странным образом "угасали", – подытожили журналисты.

Ранее эксперты обращали внимание на то, что из топ-чиновника НАБУ Магамедрасулова активно делают "спасителя нации". Но, по их мнению, его ждет судьба Савченко, Семенченко и других, в которых разочаровались украинцы.