У Росії Павла Дурова офіційно оголосили «терористом та екстремістом»: усі активи засновника Telegram заблоковано

Російська Федерація посилила тиск на засновника популярного месенджера Telegram Павла Дурова. Прізвище підприємця офіційно внесли до реєстру осіб, причетних до екстремістської чи терористичної діяльності. Відповідну інформацію, що з'явилася у базі Федеральної служби з фінансового моніторингу (Росфінмоніторинг), оперативно поширили кремлівські пропагандистські ресурси.

Павло Дуров. Фото з відкритих джерел

Приводом для такого рішення стали звинувачення в "пособництві тероризму". Російські силові структури закидають керівництву месенджера відмову закривати канали, боти та чати, які нібито застосовуються українськими силовиками та радикальними угрупованнями для координації підривної діяльності всередині РФ. Перед цим бізнесмена оголосили у міжнародний розшук за кримінальною статтею, яка загрожує йому ув'язненням на строк від 7 до 15 років.

Внесення до цього списку тягне за собою миттєві та жорсткі санкції щодо майна та грошей підприємця на території країни-агресорки.

"Фінансові активи Дурова в Росії з цього моменту заморожені", — констатували місцеві засоби масової інформації.

Крім того, засновник платформи тепер повністю обмежений у будь-яких цивільно-правових операціях у РФ. Йому заблокували всі наявні рахунки в банках, заборонили купувати будь-яку нерухомість, продавати автомобілі чи квартири, а також проводити великі грошові транзакції чи перекази.

Будь-яка фінансова взаємодія з бізнесменом у РФ відтепер є кримінальним злочином.

"Переказ на рахунки Дурова тепер буде вважатися фінансуванням тероризму", — попереджають російські медіа.

Наразі статки підприємця за версією журналу Forbes становлять близько 6,6 мільярда доларів, а сам він постійно мешкає в Об'єднаних Арабських Еміратах. Варто зазначити, що претензії до Дурова має не лише Москва — у Франції щодо нього також триває окреме розслідування через недостатню модерацію та поширення забороненого контенту в Telegram.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Telegram відреагували на звинувачення ФСБ РФ проти Дурова легендарним фото з середнім пальцем.