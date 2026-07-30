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В России Павла Дурова официально объявили «террористом и экстремистом»: все активы основателя Telegram заблокированы

От международного розыска до замораживания счетов: за что Россия наказывает создателя Telegram Павла Дурова

30 июля 2026, 15:35
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Недилько Ксения

Российская Федерация усилила давление на основателя популярного мессенджера Telegram Павла Дурова. Фамилию предпринимателя официально внесли в реестр лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности. Соответствующую информацию, появившуюся в базе Федеральной службы по финансовому мониторингу (РосФинмониторинг), оперативно распространили кремлевские пропагандистские ресурсы.

В России Павла Дурова официально объявили «террористом и экстремистом»: все активы основателя Telegram заблокированы

Павел Дуров. Фото из открытых источников

Поводом к такому решению стали обвинения в "пособничестве терроризма". Российские силовые структуры обвиняют руководство мессенджера в отказе закрывать каналы, боты и чаты, якобы применяемые украинскими силовиками и радикальными группировками для координации подрывной деятельности внутри РФ. Перед этим бизнесмена объявили в международный розыск по уголовной статье, которая угрожает ему заключение сроком от 7 до 15 лет.

Внесение в этот список влечет мгновенные и жесткие санкции в отношении имущества и денег предпринимателя на территории страны-агрессорки.

"Финансовые активы Дурова в России с этого момента заморожены", — констатировали местные средства массовой информации.

Кроме того, основатель платформы теперь полностью ограничен в любых гражданско-правовых операциях РФ. Ему заблокировали все имеющиеся счета в банках, запретили покупать любую недвижимость, продавать автомобили или квартиры, а также проводить крупные денежные транзакции или переводы.

Любое финансовое взаимодействие с бизнесменом в РФ теперь является уголовным преступлением.

"Перевод на счета Дурова теперь будет считаться финансированием терроризма", — предупреждают российские медиа.

Сейчас состояние предпринимателя по версии журнала Forbes составляет около 6,6 миллиарда долларов, а сам он постоянно проживает в Объединенных Арабских Эмиратах. Стоит отметить, что претензии к Дурову не только Москва — во Франции в отношении него также идет отдельное расследование из-за недостаточной модерации и распространения запрещенного контента в Telegram.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Telegram отреагировали на обвинение ФСБ РФ против Дурова легендарным фото со средним пальцем.



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