У Росії хочуть прибрати суспільствознавство зі шкіл: замість нього – уроки православ’я

У Росії запропонували замінити шкільний предмет "суспільствознавство" на курс "Основи православної культури" для старших класів.

Як повідомляють "Коментарі", про це заявив митрополит Єкатеринбурзький і Верхотурський Євгеній, який входить до Вищої церковної ради Російської православної церкви.

За його словами, питання "сенсу життя" та релігійних цінностей нібито є важливішими за вивчення суспільних процесів, права чи етики. Він також наголосив, що молодь повинна знати "основи своєї віри".

Фактично йдеться про спробу витіснити світський предмет релігійною ідеологією, що вже викликає критику серед експертів.

Водночас у РФ вже відбувається поступове згортання суспільствознавства. У 2025 році цей предмет прибрали з програм для 6–7 класів, а у 8–9 класах скоротили обсяг удвічі – зі 136 до 68 годин.

Крім того, зі шкільної програми зникли важливі теми, зокрема:

соціальні норми, права людини та основи правовідносин.

Натомість вивільнений час передали на вивчення історії за новими підручниками, які, за оцінками експертів, містять пропагандистські наративи, зокрема щодо війни проти України.

Також повідомляється, що з 1 вересня 2026 року в російських школах планують запровадити новий обов’язковий курс – "Духовно-нравственная культура России".

Цей предмет має посилити ідеологічний вплив на учнів та закріпити так звані "традиційні цінності", які активно просуває російська влада.

Експерти зазначають, що такі зміни свідчать про системну трансформацію освіти в РФ – від світської моделі до ідеологічно контрольованої.

