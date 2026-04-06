В России хотят убрать обществоведение из школ: вместо него – уроки православия
В России хотят убрать обществоведение из школ: вместо него – уроки православия

Инициатива вызвала беспокойство из-за дальнейшей идеологизации образования и сокращения гуманитарных дисциплин.

6 апреля 2026, 10:09
Проніна Анна

В России предложили заменить школьный предмет "обществоведение" курсом "Основы православной культуры" для старших классов.

РПЦ продвигает идею замены ключевого предмета на религиозный курс в старших классах

Как сообщают " Комментарии ", об этом заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, входящий в Высший церковный совет Русской православной церкви.

По его словам, вопросы "смысла жизни" и религиозных ценностей якобы важнее изучения общественных процессов, права или этики. Он также подчеркнул, что молодежь должна знать "основы своей веры".

Фактически речь идет о попытке вытеснить светский предмет религиозной идеологией , уже вызывающей критику среди экспертов.

В то же время в РФ уже происходит постепенное сворачивание обществоведения. В 2025 году этот предмет убрали из программ для 6–7 классов, а в 8–9 классах сократили объем вдвое – со 136 до 68 часов.

Кроме того, из школьной программы исчезли важные темы, в частности:
социальные нормы, права человека и основы правоотношений .

Высвободившееся время передали на изучение истории по новым учебникам, которые, по оценкам экспертов, содержат пропагандистские нарративы, в частности, в отношении войны против Украины.

Также сообщается, что с 1 сентября 2026 г. в российских школах планируют ввести новый обязательный курс – "Духовно-нравственная культура России".

Этот предмет должен усилить идеологическое влияние на учащихся и закрепить так называемые "традиционные ценности" , активно продвигаемые российскими властями.

Эксперты отмечают, что такие изменения свидетельствуют о системной трансформации образования в РФ – от светской модели до идеологически контролируемой.

