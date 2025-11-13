Про масштабний корупційний скандал, який виник в Україні, відомо вже далеко за межами країни.

Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

Не стримує радості представниця МЗС РФ Марія Захарова. Вона зазначила, що з подивом стежить за тим, як те, що відбувається в Україні, називають просто “корупцією”.

“Абсолютно точне визначення — військова мафія. Це не лише крадіжка грошей та корупційні зв'язки київського режиму. Це міжнародний конгломерат, багатоголова кривава гідра, яка обплутала планету і перекачувала гроші з кишень платників податків у західних країнах до кишень їх еліт. Зеленський та київський режим — інструменти; Єврокомісія, демпартія США, НАТО — механізм; вигодонабувачі — глибинні верстви ліберальних демократій”, — прокоментувала вона.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що розслідування корупційних схем у сфері енергетики України набирає обертів і разом з цим викриваються нові подробиці цинічних крадіжок. Інформацію про шалену корупцію “дійшла” до західних партнерів.

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що в нього вже третій день розривається телефон. Розповів, що дзвонять посадовці, дипломати з наших країн-партнерів і питають — як так сталось?

“В них так багато питань! А чому Зеленський мовчить про цей скандал? А як він допустив корупцію? Невже він не знав про друзів-корупціонерів? Або він реально знав і мовчав про друзів-корупціонерів? І найважливіше питання — як далі?”, — зазначив політик.

Гончаренко пояснив, що навіть не знає, що відповісти. За його словами, це удар по репутації країни — ганьба на весь світ, імідж країни просто в одне місце засунули.



