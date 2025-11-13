О масштабном коррупционном скандале, возникшем в Украине, известно уже далеко за пределами страны.

Мария Захарова. Фото из открытых источников

Не сдерживает радости представительница МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что с удивлением следит за тем, как происходящее в Украине называют просто "коррупцией".

"Абсолютно точное определение — военная мафия. Это не только кража денег и коррупционные связи киевского режима. Это международный конгломерат, многоголовая кровавая гидра, которая опутала планету и перекачивала деньги из карманов налогоплательщиков в западных странах в карманы их элиты. Зеленский и киевский режим — инструменты; Еврокомиссия, демпартия США, НАТО — механизм; выгодоприобретатели – глубинные слои либеральных демократий”, — прокомментировала она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что расследование коррупционных схем в сфере энергетики Украины набирает обороты и вместе с этим разоблачаются новые подробности циничных краж. Информация о безумной коррупции "дошла" до западных партнеров.

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что у него уже третий день разрывается телефон. Рассказал, что звонят чиновники, дипломаты из наших стран-партнеров и спрашивают — как это произошло?

"У них так много вопросов! А почему Зеленский молчит об этом скандале? А как он допустил коррупцию? Неужели он не знал о друзьях-коррупционерах? Или он реально знал и молчал о друзьях-коррупционерах? И самый важный вопрос — как дальше?", — отметил политик.

Гончаренко объяснил, что даже не знает, что ответить. По его словам, это удар по репутации страны — позор на весь мир, имидж страны прямо в одно место засунули.



