Через масштабний блекаут, який триває в Україні, мешканці населених пунктів десятками годин сидять без світла на добу. Народний депутат України Дмитро Разумков пропонує ввести мораторій на оплату комунальних послуг під час блекаутів.

У Раді вимагають ввести мораторій на оплату комунальних послуг під час блекауту

"Українцям знову готують платіжки за те, чого вони не отримують. Немає світла, немає тепла, немає води — але комуналку рахуватимуть "по повній". Про зменшення не йдеться, навпаки – влада думає над підвищенням вартості комунальних послуг.

Це несправедливо й неприйнятно, особливо під час війни, в умовах блекаутів, падіння доходів людей, зруйнованої інфраструктури, яку не захистили, бо розікрали мільйони доларів", – наголошує нардеп.

За його словами, влада має виконати свої ж обіцянки.

"Зеленський запевняв, що до кінця війни комунальні тарифи не зростатимуть. Але тарифи на електроенергію збільшували вдвічі після повномасштабного вторгнення.

По-друге, замість "Вовиної тисячі" або "трьох тисяч кілометрів у нікуди" ми пропонуємо інший підхід. До 30 квітня 2026 року — запровадити мораторій на нарахування плати за комунальні послуги для споживачів, які найбільше страждають від обстрілів та блекаутів. Це жителі Чернігівщини, Запоріжжя, Полтавщини, Сумщини, Харківщини, Херсонщини, Донеччини. А також — для малозабезпечених українців з інших регіонів, у яких середньомісячний дохід домогосподарства не перевищує двох мінімальних зарплат.

Компенсувати це ми пропонуємо за рахунок коштів, передбачених на "Вовину тисячу" та "Національний кешбек", які ніяк не підтримають людей. А також — завдяки скороченню видатків на ремонт доріг, утримання Офісу президента, апаратів Мін’юсту та Міненерго". – наголосив нардеп, зауваживши, що відповідний законопроєкт №14222 уже зареєстровано.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ситуація в енергосистемі залишається складною, але контрольованою. Росія продовжує щодня атакувати об’єкти генерації, мережі розподілу та передачі, а також газову інфраструктуру. Вночі ворог атакував енергетичні обʼєкти в Одеській і Полтавській областях. Частину вже заживили. Відновлювальні роботи тривають. Про це на брифінгу розповів заступник Міністра енергетики Олександр В’язовченко.