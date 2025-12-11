Из-за продолжающегося в Украине масштабного блекаута жители населенных пунктов десятками часов сидят без света в сутки. Народный депутат Украины Дмитрий Разумков предлагает ввести мораторий на оплату коммунальных услуг во время блэкаутов.

В Раде требуют ввести мораторий на оплату коммунальных услуг во время блекаута

"Украинцам снова готовят платежки за то, чего они не получают. Нет света, нет тепла, нет воды – но коммуналку будут считать "по полной". Об уменьшении речь не идет, наоборот – власти думают о повышении стоимости коммунальных услуг.

Это несправедливо и неприемлемо, особенно во время войны, в условиях блекаутов, падения доходов людей, разрушенной инфраструктуры, которую не защитили, потому что разворовали миллионы долларов", – отмечает нардеп.

По его словам, власти должны выполнить свои же обещания.

"Зеленский уверял, что до конца войны коммунальные тарифы не будут расти. Но тарифы на электроэнергию увеличивали вдвое после полномасштабного вторжения.

Во-вторых, вместо "Вовиной тысячи" или "трех тысяч километров в никуда" мы предлагаем другой подход. До 30 апреля 2026 года — ввести мораторий на начисление платы за коммунальные услуги для потребителей, наиболее страдающих от обстрелов и блекаутов. Это жители Черниговщины, Запорожья, Полтавщины, Сумщины, Харьковщины, Херсонщины, Донетчины. А также для малообеспеченных украинцев из других регионов, у которых среднемесячный доход домохозяйства не превышает двух минимальных зарплат.

Компенсировать это мы предлагаем за счет средств, предусмотренных на "Вовину тысячу" и "Национальный кэшбек", которые никак не поддержат людей. А также благодаря сокращению расходов на ремонт дорог, содержание Офиса президента, аппаратов Минюста и Минэнерго", – подчеркнул нардеп, отметив, что соответствующий законопроект №14222 уже зарегистрирован.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ситуация в энергосистеме остается сложной, но контролируемой. Россия продолжает ежедневно атаковать объекты поколения, сети распределения и передачи, а также газовую инфраструктуру. Ночью враг атаковал энергетические объекты в Одесской и Полтавской областях. Часть уже заживили. Восстановительные работы продолжаются. Об этом на брифинге рассказал заместитель Министра энергетики Александр Вязовченко.