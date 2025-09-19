Народний депутат України від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко зробив гучну заяву про колишнього міністра оборони, а зараз – секретаря РНБО України Рустема Умєрова.

У Раді вимагають відставки Рустема Умєрова: що знайшли у його родичів

За даними Гончаренка, у родичів Умєрова знайшли 8 об'єктів елітної нерухомості в США: 4 вілли біля Маямі, 3 квартири у Флориді та 1 у Нью-Йорку.

"Отак напрацювався Умєров в Міністерстві оборони. Тепер спокійно відсиджується в РНБО. Кількість корупційних скандалів за Умєрова навіть порахувати складно. З останнього — під його керівництвом МО законтрактували виробництво мін з невідомими компаніями на десятки мільярдів доларів, а потім з 10 спрацьовувала на фронті лише 1. І це сталося в момент активної фази російського наступу", – наголошує нардеп.

Він підкреслює, що саме Умєров обіцяв адекватний законопроєкт про демобілізацію та терміни служби, але так за 2 роки нічого і не зробив.

" Тепер спокійно відсиджується в РНБО. Один з найгірших м іністрів о борони за весь час української історії. Хоча в питаннях вибору нерухомості бачимо все в порядку ", – додає Гончаренко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народна депутатка України Мар’яна Безугла опублікувала в своєму телеграм-каналі інформацію щодо міністра оборони України Рустема Умєрова.

"Ви ж знали, що дружина, діти, брат і батько українського міністра оборони Рустема Умєрова живуть в США? Патріотичненько", – пише нардепка.

Водночас вона порівнює Умєрова з іншим політиком, чий племінник загинув на війні.

"Але є інші приклади: Максим, рідний племінник Першого заступника міністра закордонних справ України та колишнього представника України в ООН Сергія Кислиці, воював і загинув під Сєвєродонецьком. В той день відбулося чергове засідання Радбезу ООН і Кислиця сидів, змушений вкотре слухати російського постпреда Василя Небензю... Максиму було 23 роки", – наголосила Безугла.