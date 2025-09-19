logo

Скандалы В Раде требуют отставки Рустема Умерова: что нашли у его родственников
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде требуют отставки Рустема Умерова: что нашли у его родственников

Нардеп считает, что Рустем Умеров должен уйти с должности

19 сентября 2025, 10:19
Недилько Ксения

Народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сделал громкое заявление о бывшем министре обороны, а сейчас – секретаре СНБО Украины Рустеме Умерове.

По данным Гончаренко, у родственников Умерова нашли 8 объектов элитной недвижимости в США: 4 виллы возле Майами, 3 квартиры во Флориде и 1 в Нью-Йорке.

"Так наработался Умеров в Министерстве обороны. Теперь спокойно отсиживается в СНБО. Количество коррупционных скандалов при Умерове даже посчитать сложно.

Из последнего – под его руководством МО законтрактовали производство мин с неизвестными компаниями на десятки миллиардов долларов, а затем из 10 срабатывало на фронте только 1. И это произошло в момент активной фазы российского наступления", – отмечает нардеп.

Он подчеркивает, что именно Умеров обещал адекватный законопроект о демобилизации и сроках службы, но так за 2 года ничего и не сделал.

"Теперь спокойно отсиживается в СНБО. Один из худших министров обороны за все время украинской истории. Хотя в вопросах выбора недвижимости видим все в порядке", – добавляет Гончаренко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что народный депутат Украины Марьяна Безуглая опубликовала в своем телеграм-канале информацию о министре обороны Украины Рустеме Умерове.

"Вы же знали, что жена, дети, брат и отец украинского министра обороны Рустема Умерова живут в США? Патриотичненько", — пишет нардепка.

В то же время, она сравнивает Умерова с другим политиком, чей племянник погиб на войне.

"Но есть другие примеры: Максим, родной племянник Первого заместителя министра иностранных дел Украины и бывшего представителя Украины в ООН Сергея Кислицы, воевал и погиб под Северодонецком. В тот день состоялось очередное заседание Совбеза ООН и Кислица сидел, вынужденый в очередной раз слушать российского постпреда Василия Небензю... Максиму было 23 года", — подчеркнула Безуглая.



