НАБУ і САП провели масштабне розслідування щодо виявлення корупційних схем у сфері енергетики України. Народна депутатка Мар’яна Безугла прокоментувала опубліковані матеріали справи та наголосила, що якщо це дійсно неупереджене розслідування, то вона дуже рада, що воно відбувається.

У Раді шоковані розслідуванням НАБУ: «Що буде робити Малюк?»

"Не розуміла, чому Кудрицького наказують, а Галущенка ні. Чому не чіпають Мустафу Найема? Цьому немає жодного раціонального пояснення. Всі вони дотичні до стану наших об'єктів енергетики. Якщо всіх, то всіх. А то вибірковість, на жаль. Виникає також питання, чому СБУ не бачила російського впливу в "Енергоатом"... І що буде робити з цим Малюк", – задається питаннями нардепка Безугла.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою розкрили подробиці операції "Мідас", в ході якої розслідуються корупційні махінації у сфері енергетики.

Зазначається, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

"Зокрема, контрагентам Енергоатому нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум".

До реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.