logo

BTC/USD

106474

ETH/USD

3614.61

USD/UAH

41.96

EUR/UAH

48.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы В Раде шокированы расследованием НАБУ: «Что будет делать Малюк?»
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде шокированы расследованием НАБУ: «Что будет делать Малюк?»

Нардепка удивляется: почему СБУ не видела российского влияния на "Энергоатом"

10 ноября 2025, 15:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

НАБУ и САП провели масштабное расследование выявления коррупционных схем в сфере энергетики Украины. Народный депутат Марьяна Безуглая прокомментировала опубликованные материалы дела и подчеркнула, что если это действительно беспристрастное расследование, то она очень рада, что оно происходит.

В Раде шокированы расследованием НАБУ: «Что будет делать Малюк?»

В Раде шокированы расследованием НАБУ: «Что будет делать Малюк?»

"Не понимала, почему Кудрицкого наказывают, а Галущенко нет. Почему не трогают Мустафу Найема? Этому нет никакого рационального объяснения. Все они причастны к состоянию наших объектов энергетики. Если всех, то всех. А то избирательность, к сожалению.

Возникает также вопрос, почему СБУ не видела российского влияния в "Энергоатом"... И что будет делать с этим Малюк", – задается вопросами нардепка Безуглая.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой раскрыли подробности операции "Мидас", в ходе которой расследуются коррупционные махинации в сфере энергетики.

Отмечается, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое извлечение неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

"В частности, контрагентам Энергоатома навязывались условия оплаты отката за избежание блокирования платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум".

К реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего замруководителя Фонда государственного имущества, который в дальнейшем стал советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании", – говорится в сообщении.

Отмечается, что, используя служебные связи в министерстве и государственной компании, они обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости