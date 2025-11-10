НАБУ и САП провели масштабное расследование выявления коррупционных схем в сфере энергетики Украины. Народный депутат Марьяна Безуглая прокомментировала опубликованные материалы дела и подчеркнула, что если это действительно беспристрастное расследование, то она очень рада, что оно происходит.

В Раде шокированы расследованием НАБУ: «Что будет делать Малюк?»

"Не понимала, почему Кудрицкого наказывают, а Галущенко нет. Почему не трогают Мустафу Найема? Этому нет никакого рационального объяснения. Все они причастны к состоянию наших объектов энергетики. Если всех, то всех. А то избирательность, к сожалению. Возникает также вопрос, почему СБУ не видела российского влияния в "Энергоатом"... И что будет делать с этим Малюк", – задается вопросами нардепка Безуглая.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой раскрыли подробности операции "Мидас", в ходе которой расследуются коррупционные махинации в сфере энергетики.

Отмечается, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое извлечение неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

"В частности, контрагентам Энергоатома навязывались условия оплаты отката за избежание блокирования платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум".

К реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего замруководителя Фонда государственного имущества, который в дальнейшем стал советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании", – говорится в сообщении.

Отмечается, что, используя служебные связи в министерстве и государственной компании, они обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков.