Україна на межі блекауту, по областях вже декілька тижнів застосовуються жорсткі відключення електроенергії. Світла в оселях українців більше годин немає, ніж є. У Верховній Раді обурюються – українцям можна надати реальну допомогу під час блекаутів, замість популізму, – це компенсувати придбання генераторів.

У Раді шоковані: має бути реальна допомога під час блекаутів у вигляді компенсації

"Президент, урядовці, спікери від влади говорять, що українці мали підготуватися до блекаутів. У мене єдине запитання: чи їм не соромно?

Бо якщо люди повинні самі турбуватися про те, як вижити без світла і тепла, то навіщо нам така влада, яка лише розсовує по кишенях гроші, виділені на захист енергетики?

Нашу енергосистему знищує не лише росія, а й корупціонери. Але ми не можемо сидіти й чекати повного блекауту – треба робити все, щоб максимально полегшити життя українців", – наголошує народний депутат Дмитро Разумков.

За його словами, ініційовано законопроєкт №14188, який дозволить компенсувати громадянам і бізнесу купівлю генераторів, інверторів, акумуляторів та зарядних станцій.

"Для цього пропонуємо вилучити 2 мільярди гривень із потенційно корупційної піар-програми "Національний кешбек".

Сьогодні багато українців збирають останні кошти чи навіть беруть кредити, щоб купити все необхідне і пройти цю темну зиму. Наш законопроєкт — це реальна допомога тим, хто вже не сподівається на державу, а сам бореться з темрявою.

Будемо вимагати, щоб Рада розглянула цей законопроєкт найближчим часом.

І якщо влада заблокує його — це означатиме, що вона хоче, щоб українці сиділи без світла, тепла і не бачили, що відбувається у державі!" – заявив політик.

