Украина на грани блекаута, по областям уже несколько недель применяются жесткие отключения электроэнергии. Света в домах украинцев больше часов нет, чем есть. В Верховной Раде возмущаются – украинцам можно оказать реальную помощь во время блекаутов вместо популизма – это компенсировать приобретение генераторов.

В Раде шокированы: должна быть реальная помощь во время блекаутов в виде компенсации

"Президент, чиновники, спикеры от власти говорят, что украинцы должны были подготовиться к блекаутам. У меня единственный вопрос: не стыдно ли им?

Ибо если люди должны сами беспокоиться о том, как выжить без света и тепла, то зачем нам такая власть, которая только распихивает по карманам деньги, выделенные на защиту энергетики?

Нашу энергосистему уничтожает не только Россия, но и коррупционеры. Но мы не можем сидеть и ждать полного блекаута – нужно делать все, чтобы максимально облегчить жизнь украинцев", – отмечает народный депутат Дмитрий Разумков.

По его словам, инициирован законопроект №14188, который позволит компенсировать гражданам и бизнесу покупку генераторов, инверторов, аккумуляторов и зарядных станций.

"Для этого предлагаем изъять 2 миллиарда гривен из потенциально коррупционной пиар-программы "Национальный кэшбек".

Сегодня многие украинцы собирают последние средства или даже берут кредиты, чтобы купить все необходимое и пройти эту темную зиму. Наш законопроект — это реальная помощь тем, кто уже не надеется на государство, а сам борется с тьмой.

Будем требовать, чтобы Рада рассмотрела этот законопроект в ближайшее время.

И если власть заблокирует его — это будет означать, что они хотят, чтобы украинцы сидели без света, тепла и не видели, что происходит в государстве!" – заявил политик.

